Kıbrıs

Tatar, partisinin, Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığı konusunda en doğru kararı verecek

23 Eylül 2019

Ulusal Birlik Partisi (UBP)  Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, partisinin, Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığı konusunda en doğru kararı vereceğini söyledi. 

Tatar, “Siyaset bizi nereye götürür, parti içinde her türlü değerlendirmeyi yapmak lazım” dedi.

BRT’ye konuk olan Başbakan Ersin Tatar, bir soru üzerine, Ulusal Birlik Partisi’nin ülkenin en büyük ve en köklü partisi olduğuna dikkati çekerek, her zaman büyük  sorumlulukları bulunduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik konunun parti yetkili kurullarında değerlendirildiğini söyledi.

Tatar,  “Cumhurbaşkanlığı hem toplum liderliği, hem de görüşmeleri yürüten önemli bir makamdır. Ulusal Birlik Partisi bu konuyu kendi içinde ayrıntılı bir şekilde tartışıyor. Merkez Yönetim Kurulu, milletvekilleri hep birlikte bir karar üreteceğiz. Bunun da yapılması gayet doğal” ifadelerini kullandı.

“Partimin bir görüşü olur ve bir yol haritası çizer, en doğru karar neyse onun yapılacağına inanıyorum” diyen Tatar, partisinin başı olarak bu ülkeyi yönetme adına talip olduğu makamda daha zamanı olduğunu düşündüğünü söyledi.

“Ama siyaset bizi nereye götürür, parti içinde her türlü değerlendirmeyi yapmak lazım” diye konuşan Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin gücüyle hükümette olduklarını ve bu ülkeye hizmet verdiklerini vurguladı.

Etiketler

İlgili Makaleler

Özersay, BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo ile görüştü

23 Eylül 2019
Ersin Tatar

Tatar: Oluşturulan istikrar ve kaynak akışı ekonomiyi hareketlendirecek

23 Eylül 2019

Tatar: Guterres çerçevesi bizi 1960 öncesine götürecek

23 Eylül 2019
narkotik

Bir kişinin evinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

23 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı