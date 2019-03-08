Otomobil

Bir güvenlik firması, üç milyon aracın ‘hacklenebilir’ olduğunu belirtti

8 Mart 2019

Arabalar için alarm sistemleri geliştiren iki üreticinin geliştirdiği sistemlerin kolayca ele geçirebildiği fark edildi.

Pen Test Partners adındaki bir firma, geçtiğimiz hafta yayınladığı haberde birkaç üretici tarafından geliştirilen yüksek kalitedeki alarm sistemlerinde, araçların güvenlik seviyesini düşüren kritik öneme sahip hatalar olduğunu söyledi. Şirkete, bu hatadan etkilenen araç sayısının ise üç milyon olduğunu belirtti.

Viper/Clifford ve Pandora adlı şirketlere ait güvenlik sistemleri uygulamalarını kırmanın oldukça basit bir yolu bulunuyor. Sistem bir kere kırılıp erişim sağlandıktan sonra aracın bulunduğu yer belirlenebiliyor, kapı kilitleri kontrol edilebiliyor hatta aracın motoru durdurulabiliyor ve başlatılabiliyor. Bazı alarm sistemlerinde mikrofon da bulunuyor, böylece aracın içinde neler olup bittiği de dinlenebiliyor.

Tüm bunlar Pandora’nın alarmlarının ‘kırılamaz’ olduğunu iddia etmesiyle başladı. Firmanın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Parametrede değişiklik yapmak oldukça basit. Kimlik doğrulama olmaksızın yapılan bir e-posta değişikliği sayesinde, sıfırlama şifresi gönderiliyor ve hesap ele geçirilebiliyor.”

Viper alarmlarında ise kullanıcının değişiklik istediği sunucularda onaylanmıyor, yani doğru HTTP isteğinde bulunulursa herhangi bir kullanıcının şifresi değiştirilebiliyor. Pandora’da da kullanıcının e-postasını değiştirerek kontrolü ele geçirebiliyorsunuz.

Sürecin nasıl gerçekleştiğini aşağıdaki video aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Etiketler


İlgili Makaleler

Tesla

Tesla mağazaları kapandı

1 Mart 2019
Peugeot

Peugeot üretilen 1,5 milyon 308 ve SUV 3008’i kutladı

25 Şubat 2019
Araç Kiralama

Kıbrıs’ta En iyi Araç Kiralama Şirketi

20 Şubat 2019

Ford, İngiltere’den çıkıyor

13 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı