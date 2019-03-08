Devlet Piyangosu çekildi! (8 Mart 2019 Tam liste)

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 68039 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Mart 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tradresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

8 MART 2019 TAM LİSTE

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 68039

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 15666

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 70433

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 68948

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 16686 21277 45572 53814

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 04622 09901 22423 27070 74467

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar 02027 03419 18546 24733 27168 35767 41390 42846 56540 59671

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar 10766 11045 24627 28055 34848 44900 52252 54829 55030 56820 58547 68928 74510 74522 79538

300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar 08039 18039 28039 38039 48039 58039 60039 61039 62039 63039 64039 65039 66039 67039 68009 68019 68029 68030 68031 68032 68033 68034 68035 68036 68037 68038 68049 68059 68069 68079 68089 68099 68139 68239 68339 68439 68539 68639 68739 68839 68939 69039 78039

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar 340 877

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar 63 79