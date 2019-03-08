Kıbrıs
Devlet Piyangosu çekildi! (8 Mart 2019 Tam liste)
Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 68039 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Mart 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.
Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tradresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
68039
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15666
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
70433
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
68948
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16686
21277
45572
53814
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04622
09901
22423
27070
74467
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02027
03419
18546
24733
27168
35767
41390
42846
56540
59671
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10766
11045
24627
28055
34848
44900
52252
54829
55030
56820
58547
68928
74510
74522
79538
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
08039
18039
28039
38039
48039
58039
60039
61039
62039
63039
64039
65039
66039
67039
68009
68019
68029
68030
68031
68032
68033
68034
68035
68036
68037
68038
68049
68059
68069
68079
68089
68099
68139
68239
68339
68439
68539
68639
68739
68839
68939
69039
78039
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
340 877
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
63 79
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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