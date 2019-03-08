Kıbrıs

Akıncı Richard Moore ile görüştü

8 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Richard Moore ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs sorunundaki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türkler için siyasi eşitliğin esas olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Richard Moore’a ayrıca, ada etrafındaki doğal zenginlikler konusunda Kıbrıs Rum liderliğinin tek taraflı adımlarının bölgeye istikrar ve barışın gelmesini olumsuz etkilemeye devam ettiğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Richard Moore ile, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi görevini yürüttüğü 2016 yılında da görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15:00’te gerçekleşen görüşmede, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani de yer aldı.

 

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