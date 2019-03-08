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SpaceX Dragon, dünyaya döndü

8 Mart 2019

ABD’li astronotların uzaya taşınmasında kullanılması planlanan SpaceX Dragon ticari kapsülü, gerçekleştirdiği deneme seferini başarıyla tamamlayarak dünyaya döndü.

ABD’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, ABD’li astronotların uzaya taşınmasında kullanılması amacı ile tasarlanan SpaceX Dragon ticari kapsülünün gerçekleştirdiği deneme seferini başarı ile tamamlayarak dünyaya döndüğünü duyurdu.Deneme seferinde kullanılan kapsül, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’ne 450 km mesafede Atlas Okyanusu açıklarına 4 paraşütün yardımı ile indirildi.

Başarı ile sonuçlanan deneme seferi sonrası açıklama yapan NASA Başkanı Jim Bridenstine, “Bu ABD tarihindeki inanılmaz başarılardan biridir” ifadelerini kullandı. Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın NASA’ya çalışmaları için ciddi bir bütçe ayırdığını belirten Bridenstine, elde edilen başarının ABD için yeni bir dönemin kapılarını açtığını aktardı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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