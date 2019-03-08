Brexit durumunda İngiltere’de öğrenim gören Kıbrıslı öğrencilerin durumu

İngiltere’den AB’den anlaşma olmadan ayrılması durumunda yüksek öğrenim alanında alınması gereken önlemler Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nde dün görüşüldü.

Alithia gazetesi, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması (Brexit) durumunda İngiltere’de öğrenim gören “Kıbrıslı” öğrencilerin durumunun dün Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nin ilgili komitesinde ele alındığını yazdı.

Toplantıya katılan Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İngiltere’de eğitim gören 10 bin 500 Kıbrıslı öğrenci bulunduğunu belirterek, anlaşmasız Brexit durumunda hiçbir “Erasmus” programının etkilenmeyeceğini vurguladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Kiriakos Haciyannis ise, İngiltere üniversitelerinin Kıbrıs’ın güneyindeki şubelerinin “franchise” üzerinde ayrıntılı olarak durduklarını ve bu konunun yerel yasalar yapılarak çözüleceğini ifade etti.