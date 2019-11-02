Bir garip tutuklama

Alayköy’de hırsızlık suçundan tutuklanarak 2 gündür kodeste yatan S.K’nin olayla bağlantısı olmadığı tespit edildi. Polis, S.K’yi serbest bıraktı, olayla ilgili bu kez başka iki kişiyi tutukladı

BOŞU BOŞUNA: Alayköy’de ikamet eden ve “hırsızlık” suçlaması ile tutuklanan S.K, polisteki 2 günlük tutukluluğunun ardından aklanarak dün serbest bırakıldı. Hırsızlık gibi adi bir suçtan suçlanan ve ellerinde kelepçe mahkemeye çıkarılan S.K, suçsuz yere 2 gün kodeste yattı

İNANAN ÇIKMADI: S.K’nin hırsız olduğuna Alayköy’de kimse inanmadı. Havadis’e ulaşan kaynakların iddiasına göre, suç tam S.K’nin üzerine kalacakken, köylü bir polis gibi iz sürdü ve olay anı ile faillerin eşkallerinin yansıdığı güvenlik kameralarının kayıtlarına ulaştı, kayıtları polisle paylaştı

SEVİNÇ, ÖFKE: S.K’nin serbest bırakıldığı dün, Alayköy’de ikamet eden ve S.K’yi yakından tanıyan onlarca kişi için adeta bayram günü oldu. S.K’nin ilk günden beri, masum olduğuna inanan Alayköylüler, bir yandan bayram sevinci yaşarken diğer yandan S.K’ye yaşatılanlar için öfke kustu

BU İLK DEĞİL: Alayköy’deki bu olay, Ergün Karadağ davasını anımsattı. Lapta’da 2019 yılı Mart ayında Ergün Karadağ, polisten gördüğü şiddet üzerine işlemediği tecavüz suçunu kabul etmiş, cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı beklerken DNA sonuçları gerçek suçluyu ele vermişti

Alayköy’de faaliyet gösteren Soykan Market’e, 25 Ekim’de hırsız girdi, marketten 2 bin 300 TL, 10 Euro, 200 TL değerindeki çek yaprağı ve 1 adet kredi kartı çalındı, olayla ilgili S.K tutuklandı, mahkeme S.K aleyhinde 3 gün tutukluluk emri verdi.

S.K, polis nezaretindeki 2 gün tutukluluğunun ardından olayla bağlantısı olmadığı gerekçesi ile mahkemeye çıkarılmadan dün serbest bırakıldı.

Polis, dün de aynı olayda zanlı olarak, İ.U ve M.T’yi tutukladı.

Köylü ayağa kalktı

Polisin “Dükkân açma” ve “Hırsızlık” suçundan S.K’yi tutuklamasının ardından Alayköy’de ikamet eden ve zanlıyı tanıyan onlarca insan “Bir hata var” dedi ve S.K’nin suçsuzluğunu ispat etmek için günlerce mücadele etti.

Köylü ilk günden beri suçsuz gördüğü S.K’yi aklamak için yasal her türlü yola başvurdu, elinden gelen çabayı sarfetti.

“Failler güvenlik kameralarında görüldü” iddiası

Havadis’e ulaşan kaynakların iddiasına göre, hırsızlık gibi toplumda infiale neden olan bir suç tam S.K’nin üzerine kalacakken, olay anı ve faillerin eşkallerinin bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

İddiaya göre, bir polis gibi iz süren köy halkı, ilgili kamera kayıtlarını polis ile paylaştı.

S.K serbest kaldı

“Dükkân açma” ve “Hırsızlık” suçundan zanlı olarak elleri kelepçeli şekilde Salı günü Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan ve aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alınan S.K’nın dün polisteki 3 günlük tutukluluk süresi doldu. S.K’nin dün teminat veya ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıkarılması beklenirken, “olayla bağlantısı olmadığı” gerekçesi ile serbest bırakıldı.

Şimdi de 2 kişi tutuklandı

Alayköy’de faaliyet gösteren Soykan Market’e 25 Ekim’de meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili polis önceki gün de isim ve soy isimlerinin baş harfleri İ.U ve M.T olan iki kişiyi tutukladı. Zanlılar dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sevinç, öfke ve isyan

S.K’nin olayla bağlantısı bulunmadığı gerekçesi ile serbest bırakıldığı dün, Alayköy’de ikamet eden ve S.K’yi yakından tanıyan onlarca kişi için adeta bayram günü oldu.

S.K’nin ilk günden beri, masum olduğuna inanan Alayköylüler, bir yansan bayram sevinci yaşarken diğer yandan öfke kustu, isyan etti.

Alayköy’de ikamet eden bazı vatandaşlar, “Suçlu olduğu kanıtlanmamış bir kişi ‘Hırsızlık’ gibi affedilemeyecek bir suçtan tutuklandı, kelepçelendi, mahkemeye çıkarıldı. Sonra da suçsuzsun denildi serbest bırakıldı. İtibarı sarsıldı, psikolojisi bozuldu. Ailesi sevenleri günlerce gözyaşı döktü. Bunun hesabını kim verecek” diye isyan etti.

Alayköy’deki olay, Ergün Karadağ olayını hatırlattı

Daha önce de Lapta’da Ergün Karadağ, polisten gördüğü şiddet üzerine işleme suçunu kabul etti. Hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı beklerken DNA sonuçları gerçek suçluyu ele verdi.

Lapta’da 2019 yılı Mart ayında 72 yaşındaki İngiliz uyruklu kadına tecavüz ettiği gerekçesi ile Ergün Karadağ tutuklanmıştı.

Hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen ve Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası görülmeye

başlanan Karadağ, DNA raporunun gelmesiyle serbest kalmıştı.

Karadağ, serbest kalmasının ardından basına verdiği demeçte polislerden gördüğü şiddet ve baskıya dayanamayarak suçu kendisi işlemiş gibi ifade verdiğini, hem hücrede hem de cezaevinde dayak yediğini ifade etmişti.

Evrim KAMALI

Alayköy’de meydana gelen “Dükkân açma” ve “Hırsızlık” meselesinde zanlı görülen i.U ve M.T dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Toykan Gülerler, zanlıların 24-25 Ekim 2019 tarihinde Alayköy’de meydana gelen “Dükkân açma” ve “Hırsızlık” meselesiyle ilgili tutuklandığını kaydetti.

Polis, 24/25 Ekim 2019 tarihleri ve 19.30-06.40 saatleri arasında Alayköy’de bulunan “Soykan” isimli marketin demirden mamul kapısının anahtar ile hasara uğratılmadan açıldığını belirtti.

Polis, marketteki demir kasa ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen toplam 2 bin 300 TL nakit para ve 10 Euro demir madeni paralar ile 1 adet 200 TL değerindeki çek yaprağının ve de I adet kredi kartının çalındığını anlattı.

Polis, 23 Ekim 2019 tarihinde zanlıların Alayköy’deki “Soykan” isimli markete birlikte giderek, içeriye zanlı İ.U’nun girdiğini, marketin batıya bakan kapı üzerinde bulunan anahtarı market içerisinde buluştuğu zanlı M.T’ye verdiğini belirtti.

Polis, anahtarı alan zanlı M.T’nin 22 dakika sonra tekrar markete geldiği ve zanlı İ.U’nun anahtarı yerine taktığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.