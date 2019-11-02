Belki de mevsimler mevsimine göre sürüp gitmiş olsaydı…

Yani demek istediğimiz şu: Sonbaharda yapraklar zamanında sararsaydı, kışta yağmurlar zamanında yağsaydı, ilkbahar mevsimboyu ilkbahar gibi olsaydı ve zamanından önce sıcaklara gömülmeseydi ve yaz ara sıra yaz yağmurları ile sürüp zamanında yerini sonbahara bıraksaydı, kim bilir Kıbrıs meselesi çoktan çözümlenmiş olur,

Hatta bırakın çözüm bulmayı Kıbrıs meselesi diye bir şey olmamış olurdu…

…

Saçmaladık biliyoruz, ama bazan saçma şeyler iyidir!

…

Mevsimler normal yaşansaydı belki de daha sağlıklı olurdu bu adanın insanları bilemem, hem bedenen hem zihnen.

Haddinden fazla uzayıp giden bir yaz mevsimi yaşanıyorsa ya da dönem olur sözde bir kış mevsiminde hiç yağmur yağmıyorsa ve balık mevsiminde mesela, denize açılan balıkçılar tek bir balığa bile rast gelmiyorsa, hayatın akışındaki bu bozukluklar ve yoksunluklar insanı ruhen de etkileyebilir (mi?).

…

Mevsimlerin belirsiz olduğu ve her mevsimde ne olacağı pek belli olmayan coğrafyalarda insanlar da ister istemez ne yapacaklarını bilemezler sırasında…

…

Lütfen bu yazı dikkate alınıp üzerinde durulmasın.

Mevsimlerin insan aklıyla ilgisi yoktur herhalde, nereden takılmışsak!

Ama mesela kitap okumayla var.

Londra ve buna benzer yerlerde oldumolası otobüs, tren ve metrolarda kitap, gazete, dergi okuyan yolcular varken, ahalimizin bisiklet üstünde bir şeyler okuyacak hali yoktu herhalde.

Böyle geldi bu günlere.

Onların faytonlara bindikleri zaman da ellerinde bir gazete veya kitap vardı doğrusu…

…

Kitap okumak kuşkusuz insanın kendi zenginliğidir.

Londra’dan örnek verdik ama dünyada kitap okuma açısından ülkelerin durumu şaşırtıcıdır.

Bu yıl yapılan bir araştırmaya göre, öyle İngiltere falan neredeyse listede bile yer almıyor.

En çok kitap okunan ülkeler sıralamasında ilk sıra Hindistan’ın, ikinci Tayland, üçüncü Çin’in.

Bunlardan sonra Filipinler ve Mısır geliyor.

Bazı Avrupa ülkeleri Suudi Arabistan’dan sonra geliyor inanamazsınız.

Demek ki, kitap okuma oranı ile ülkelerin kalkınmışlık oranları farklı şeyler.

Kitapların çok okunduğu ülkelerde istenilen demokrasi, insan hakları, refah gibi göstergeler geride kalabiliyor.

İlk bakışta tuhaf gibi görünüyor.

Demek ki, bu araştırma doğruysa kalkınmış ve “ileri” sayılan ülkelerde kitap okumak azınlıkta kalan zümrelerin işiymiş!

…

Devrimleri de azınlıklar yapar.

Haliyle,

Bir kişiyseniz bile çok önemlisiniz.

Bu durumda olanları önemsiz görenler çoğunlukta olanlardır…

…

Saçma dedik ama,

Yine de mevsimler meselesini bir düşünün ve özellikle balıkçıyı!