Sağlık Bakanlığı’nın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi açtığı çağrı merkezi ihalesi yılan hikâyesine döndü. İnanılmaz iddialar havada uçuşurken, muayene ve tetkikler için randevu alamayan vatandaşa oldu

“HEP AYNI FİRMA”: Desibel LTD direktörü Elektrik-Elektronik Mühendisi Mehmet Terzioğlu, Sağlık Bakanlığı’nın 2019 yılında açtığı ihaleye, sorunun bu şekilde çözüleceğine inanmadığı için teklif vermediğini söyledi. Terzioğlu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı her ihalenin altından çıkan AnkaTech firmasına bu iş için yılda 500 bin TL ödendiğin söyledi

PNR HATLARI AKTİVE EDİLMEDİ: Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, AnkaTech’in kestiği faturaları, imzalayarak bakanlığa gönderdiğini, denetim görevinin kendisinde olmadığını belirtti. AnkaTech direktörü Yunus Güney ise Sistemi kurduklarını ancak Telekomünikasyon Dairesi’nin PNR hatları aktive etmediğini savundu

Pınar BARUT

Sağlık Bakanlığı’nın, geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çağrı merkezi için çıktığı ihale sonuçlandı ama sistem hala kurulamadı.

Yaklaşık 20 yıldır hastanenin haberleşme teknolojilerini kuran Mehmet Terzioğlu, 1101 numaralı randevu hattındaki arızaya müdahale etmediği için, vatandaş doktor randevusunu alamadı.

İhaleyi kazanan ve sistemi kuramadığı halde, devlete fatura kestiği söylenen AnkaTech firması direktörü Yunus Güney ise her şeyin hazır olduğunu, Telekomünikasyon Dairesi’nin gerekli PNR hattını veremediği için sistemin aktif hale getirilemediğini söyledi.

Fatura kesildiğini doğrulayan Başhekim Adil Özyılkan, ihaleyi bakanlığın açtığını ve denetleme görevinin de bakanlıkta olduğunu söylerken, bakanlığa bağlı Denetim Şubesi müdür vekili Hamide Çınar, kendilerine herhangi bir fatura gelmediğini iddia etti.

Sağlık Bakanlığı Havadis’in sorularına cevap vermezken, bir garip ihale hikâyesinin mağduru yine vatandaş oldu.

Terzioğlu: Hastanenin haberleşme sistemini para almadan yapmıştık

Elektrik-Elektronik Mühendisi Mehmet Terzioğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin haberleşme sitemlerini, 2000 yılından bu yana kendi firmasının yaptığını söyleyerek, mevcut sistemi, fabrika çıkış fiyatına verip, nakliyesini de üstlendiklerini belirtti.

“Yani bir nevi hibe yaptık” diyen Terzioğlu, eski sistemin özelliklerinden faydalanarak, 2017 yılının Ağustos ayında da, randevu sistemini kurduklarını ve 1101 numaralı bir çağrı merkezi oluşturduklarını söyledi.

Terzioğlu: Bazı düzenlemeler yaparak, dâhili hatları yönlendirdik ve bu randevu sistemini oluşturduk

“Sistem hatası yok, personel eksikliği var”

Randevu sistemini oluşturduktan sonra, personel yetersizliğinden dolayı, bazı sıkıntılar yaşandığını ifade eden Terzioğlu, önce 10 tane hatla başladıklarını, 10 tane de dâhili hat koyduklarını belirtti. Devletin ilgili birime personel yerleştiremediğinden dolayı vatandaşa cevap verilemediğini ne süren Terzioğlu, konuyla ilgili, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu olan BDHK’daki mühendislerle de birçok kez görüştüğünü söyledi.

Yaşanan aksamaların, bir sistem hatasından dolayı değil, personel eksikliğinden kaynaklandığını defalarca söylediğini ifade eden Terzioğlu, “Gelen çağrılara cevap verecek eleman olmadığı için çağrılar boşta çalıyor. Hatta bunların dökümlerini de almıştık” dedi.

“30-40 bin Dolar vermek istiyorsanız, ben bilemem”

Terzioğlu, randevu sistemindeki sorunun sistemden kaynaklanmadığını belirtmesine rağmen, yetkililerin ısrarla bir çağrı merkezi kurulmasını istediğini belirterek, istenen çağrı merkezinin, kendi oluşturdukları sistemden tek farkının, kuyruğa atılan çağrıların, geri arayanları göstermesi olduğunu söyledi.

Terzioğlu, “Yani siz, personelin, kaçan çağrıların ne kadarını geri aradığı bilgisini almak için minimum 30-40 bin Dolar vermek istiyorsanız, ben bilemem dedim” diyerek, ihaleye çıkılmasını doğru bulmadığını, yetkililere defalarca söyledi belirtti.

“Sağlık Bakanlığı’nın birçok ihalesinin altından aynı firma çıkıyor”

Sağlık Bakanlığı’nın 2019 yılında açtığı ihaleye, sorunun bu şekilde çözüleceğine inanmadığı için teklif vermediğini söyleyen Terzioğlu, ihalenin sonucunda da, yılda 500 bin TL olmak kaydıyla, hizmet alımına gidildiğini ileri sürdü.

Terzioğlu, “İhaleyi AnkaTech adlı bir firma kazandı. Zaten araştırırsanız, Sağlık Bakanlığı’ndaki birçok ihalenin altından çıkan firma aynı firmadır” dedi.

“Sistemi kurmadan devlete fatura kesti”

Çıkılan ihalenin, teknik şartnamesinin 4. maddesine dikkat çeken Terzioğlu, “Teknik şartnamedeki Madde 4’te, kurulacak olan sistemin özellikleri belirtilmektedir. O özelliklerdeki santralin kurulması, aşağı yukarı 30 bin Dolar’dır. Fakat ihaleyi kazanan AnkaTech firması, herhangi bir sistem kurmadan, benim kurduğum eski sistemin, yani çalışan bir sistemin üzerinden fatura kesmeye başladı ve devletten ayda 40 bin TL almak üzere” dedi.

Firmanın, ihaleyi aldığı günden bu güne kadar, teknik olarak hiçbir şey yapmadığını, ihale sonuçlandıktan sonra, sistemin kurulup kurulmadığının kontrol edilmediğini iddia eden Terzioğlu, “Sistemi kim teslim aldı ve kim teslim aldım diye imza attı? Nasıl olur da ödeme yapılmaya başlanır?” diye sordu.

“1101 numaralı randevu sistemi günlerdir çalışmıyor”

Hastanenin 1101 numaralı randevu sisteminin günlerdir çalışmamasının sebebinin, arıza oluşması ve kendisinin de buna müdahale etmemesi olduğunu açıklayan Terzioğlu, daha önce de arıza olduğunu ama müdahale ederek sorunu çözdüğünü söyledi.

Terzioğlu: Ama şimdi diyorum ki, siz madem ihaleye çıktınız ve yeni bir sistem kuruldu diye para ödeyeceksiniz, artık bu çağrı merkezinin benim sistemim üzerinden geçmemesi gerekir. Madem firma sistem kurdu, kurulan bu yeni sistemin üzerinden geçmesi gerekir.

“Ortada hiçbir iş yok. Ama faturalar imzalandı”

İlgili firmanın, tüm bunlar karşısında, savunma olarak, Telekomünikasyon Dairesi’nin kendisine bağlantı vermediğini söylediğini öne süren Terzioğlu, ilgili firmayı hedef alarak, “Telekomünikasyon Dairesi sana bağlantı verse de, sen sistemi kurmadın ki, nereye bağlayacaksın? Bu savunma tamamen bahane. Bir kere senin 2 mbit üzerinden fiber kablon yok. Modemleri de almadın. Telekomünikasyon Dairesi bağlantı verse, ne ile taşıyacaksın sistemi?” diye sordu.

Terzioğlu, “Düşünün, ortada hiçbir şey yok. Ama faturalar imzalandı ve para devletten çıkacak” diyerek, firmanın 1 Ocak’tan itibaren, hiçbir şey yapmadığı halde, devletten para alacaklarını ileri sürdü.

Özyılkan: Ben normal prosedürü uyguladım

Konu hakkında Havadis’e konuşan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, ihaleyi kazanan AnkaTech firmasının kestiği faturaları, normal prosedür gereği imzalayarak, Sağlık Bakanlığı’na gönderdiğini, denetleme görevinin kendisinde olmadığını ifade etti.

Başhekimliğe imzaya gelen faturaların, öncelikle poliklinikteki idare amirleri tarafından denetlendiğini, kendisinin onaylamasının ardından da bakanlığa gönderilerek, karşılığının olup olmadığının bakanlıkça incelendiğini belirtti.

Özyılkan, “Yapılan işleri, poliklinik idare amirleri görür ve denetler. Faturalar bana bu şekilde gelir ve benden de bakanlığa gider, orada denetlenir. Ben normal prosedürü uyguladım”

“Bakanlık çözmek için uğraşıyor”

Hastanenin 1101 numaralı randevu sisteminin, günlerdir çalışmaması konusunda da konuşan Özyılkan, ana hatlar üzerinden hastaneye ulaşıldığını söyledi.

AnkaTech firmasının personelinin de burada çalıştığını belirten Özyılkan, “Bu ihaleyi bakanlık açtı. Dolayısıyla, bakanlık tarafı sorunu çözmek için uğraşıyor. Firmanın personeli burada çalışıyor” dedi.

Çınar: Ben henüz böyle bir fatura görmedim

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Donatım Şubesi müdür vekili Hamide Çınar, AnkaTech firmasına ait bir faturanın henüz ellerine geçmediğini, dolayısıyla da herhangi bir ödeme yapılmadığını savundu.

Gelen faturalarının karşılığının, Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimliği ile birlikte kendi şubeleri tarafından denetlendiğini kabul eden Çınar, normal prosedürde, ihale gereği yapılması gereken işlerin bitmesinin ardından kendilerine fatura gelmesi gerektiğini söyledi.

“Fatura gelmeden kontrol edemiyoruz”

Çınar, çıkılan ihalenin konusunun bir mal alımı olması halinde, Donatım Şubesi’nin denetleme yaptığını, bunun ise fatura ellerine ulaştıktan sonra gerçekleştiğini söyledi.

2019 yılının Aralık ayında, ihaleyi alan AnkaTech firmasının, şartname gereği sistemi kurup kurmadığı konusunda bilgisi olmadığını belirten Çınar, “Fatura bize geldikten sonra, şartnameye göre bütün koşullar yerine gelmişse, onaylanır ve ödeme yapılır. Bunun dışında kontrol edemiyoruz” dedi.

Konu hakkında, daha detaylı cevap verme yetkisi olmadığını belirten Çınar, sorularımızı yazılı olarak göndermemizi, müdür ve müsteşarı eşliğinde yazılı cevap göndereceğini belirtti.

Sorularımız yanıtsız kaldı

Havadis gazetesi olarak, iddiaların gerçekliğini araştırmak için ulaşmak istediğimiz Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür de, görüşme talebimize olumlu cevap vermeyerek, sekreteri aracılığıyla, muhabirimizi Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Didem Gürses’e yönlendirdi.

Havadis, yazılı olarak, hem Sağlık Bakanlığı Donatım Şubesi’ne, hem de Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanlığına gönderdiği soruların cevaplarını alamadı.

Güney: Sistemi kurduk ama aktif hale getiremedik

İddiaların odağı olan AnkaTech Bilişim Teknolojileri firmasının direktörü Yunus Güney, Havadis’e açıklamalarda bulunarak, ihale şartnamesi gereği, hem personel hizmeti vermeleri hem de çağrı merkezi sistemi kurmalarını gerektiğini kabul ederek, sistemin henüz kurulamamasının sebebinin Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili olduğunu ileri sürdü.

“Şu an sistemi kurduk ama aktif edemedik. Çünkü Telekomünikasyon Dairesi, PNR dediğimiz hatları aktif etmedi. Bu hatlar, kuracağımız sistemin çalışması için gerekli olan bir hatlardır” diyen Güney, Sağlık Bakanlığı’nın da, Telekomünikasyon Dairesi’ne hatların ücretini önceden ödediğini belirtti.

“Terzioğlu parayı alıyor ama arızaya bakmıyor”

Terzioğlu’nun iddiasının aksine, modemlerin alındığını ve Telekomünikasyon Dairesi’nde hazır beklediğini ifade eden Güney, “Dairede teknik eleman sıkıntısı var. Bu yüzden özel firma olarak kablo çekeceğiz. Mehmet Terzioğlu bizi ortada bırakmak için 1101 hattını iptal etti. Çünkü artık devletten fahiş rakamları alamayacak” dedi.

Mehmet Terzioğlu’nun, her ay faturasını kesip düzenli olarak devletten ödeme aldığını, bu yüzden de kendileri yeni çağrı merkezini kurana kadar hizmet vermeye devam etmek zorunda olduğunu ileri süren Güney, “Terzioğlu parayı alıyor ama arızaya bakmıyor” dedi.

“6 personelle çağrı merkezi hizmeti veriyoruz”

İhaleyi almalarının ardından, 6 personelle çağrı merkezi hizmeti vermeye başladıklarını, eski sistemi kuran Mehmet Terzioğlu’nun ise santral desteği vermeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Güney, fatura kestiği iddiaları hakkında da konuştu.

Güney, “29 bin TL+KDV personel gideri için fatura kestik. İhale sözleşmesini 2 Ocak’a imzaladık. Normal şartlarda, 15 gün içinde sistemi aktif hale getirmemiz gerekiyordu. Ama ben sorumluluklarımı yerine getirdim. Şartname gereği üzerime düşeni yaptım. Telekomünikasyon Dairesi gerekli olan hattı aktarmadığı için sistem kurulamadı” dedi.

Randevu yükü santrale

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’nde randevu için kullanılan 1101 ve 02 numaralı hatlar geçici bir süre devre dışı olacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hatların teknik bir sıkıntı nedeniyle devre dışı kaldığı, bu sürede, mesai saatleri içerisinde randevu almak için 2285441’den 1554-55-56-57 numaralı hatların kullanımda olacağı belirtildi.