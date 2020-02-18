Ekonomi

Kârı yüzde 33 azalan HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkarıyor

18 Şubat 2020

2019’da kârının yüzde 33 oranında düştüğünü açıklayan HSBC, yaklaşık 35 çalışanının işine son verileceğini duyurdu. Banka yönetimi, yeniden yapılanma programı çerçevesinde 2022’ye kadar 4,5 milyar dolarlık bir tasarruf hedefliyor.

HSBC’nin geçici CEO’su Noel Quinn, önümüzdeki üç yıl içinde personel sayısının 235 bin’den 200 bin civarına ineceğini söyledi. Bu, personel sayısında yüzde 15’lik bir kesintiye gidilmesi anlamına geliyor. Analistler, HSBC’nin 10 bin civarında çalışanının işine son vermesini bekliyordu.

Banka, gelirlerinin yarıya yakın kısmını, kârının yüzde 90’ını Asya’dan elde ediyor.

2019’da vergi öncesi kâr 13,35 milyar dolar

HSBC’nin 2019’daki vergi öncesi kârı 13,35 milyar dolar.

Banka, kârdaki düşüşün Avrupa’daki yatırım ve ticari bankacılık operasyonlarından kaynaklandığını açıkladı.

HSBC halihazırda Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da 50’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor

Bankanın İngiltere’de 40 bin’den fazla çalışanı var.

HSBC’nin ana pazarlarında ekonomik büyüme yavaşlıyor. Banka ayrıca koronavirüs salgını, Brexit süreci ve dünya genelinde faizlerin görülmedik oranda düşük olmasının etkileriyle karşı karşıya.

HSBC Yönetimi, Ağustos’ta görevinden ayrılan John Flint’in yerine geçici olarak Noel Quinn’i atamıştı.

Banka, nihai atamanın 6-12 ay içinde yapılacağını söylüyor.




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