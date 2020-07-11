Binatlı, şampiyon MTG’yi alkışladı

Haber ve Fotoğraflar: Gürsel KARAGÖZLÜ

KKTC Futbol Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu Mağusa Türk Gücü, sezonun 27’inci hafta maçında şu sıralar Güzelyurt’ta Binatlı ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmaya şampiyon olarak gelen ve üst üste ikinci lig şampiyonluğunu kazanan Mağusa Türk Gücü takımı maç öncesinde Binatlı takımı tarafından alkışlarla karşılandı.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda sahaya çıkan MTG futbolcuları, ev sahibi Binatlı takımı futbolcuları tarafından alkışlanırken kendilerine çiçek takdim ettiler ve “ŞAMPİYONU KUTLARIZ” yazılı pankartla sahaya çıktılar.