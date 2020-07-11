Ayasofya’nın cami olması Trump’ın rakibi Joe Biden’ı da rahatsız etti

Donald Trump’ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden, Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılarak cami yolunun açılması hakkında açıklama yaptı. Ayasofya’nın, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını hatırlatan Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaparak, karardan endişe duyduğunu bu adımdan geri dönülmesini talep etti.

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, Danıştay’ın Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürme yönündeki kararına tepki gösterdi. Biden, karardan dolayı ‘derin üzüntü duyduğunu’ dile getirdi.Biden’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ayasofya bir mimari harikadır ve birçok inanç tarafından kıymet verilen kutsal bir alandır. Son 85 yıldır Ayasosfya bir müzeydi, dünyanın her yerinden ziyaretçilerin geldiği, hayranlık duyduğu ve dua ettiği bu kutsal alan 1985’ten beri UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası statüsüne sahipti. Türk hükümetinin Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararından dolayı derin üzüntü duyuyorum ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu kararı tersine çevirip bu kıymetli yerin herkese eşit erişim sağlayan mevcut müze statüsünün korunmasını tavsiye ediyorum.”

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.Danıştay’ın gerekçesinde, Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay’ın gerekçesinde Ayasofya’nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, “Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı. Kararın Resmi Gazete’de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii’nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.