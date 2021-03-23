Bin 500 TL destek ödemesi yapılacak sektörler belirlendi

Destek ödemelerinden faydalanacak sektörler Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bin 500 TL destek ödemelerinden 18 farklı sektörlerde çalışanların faydalanabileceği belirlendi.
Sektörler arasında bulunan oteller, pansiyonlar, bungalovlar ve tatil köyleri çalışanlarına bin 500 TL destek ödemesi yapılacağı ancak belirtilen yerlerden pandemi merkezi olarak kullanılan yerlerin istihdam destek ödemesi kapsamının dışında olduğu kaydedildi.
Destek Ödemesi yapılacak sektörler
- Meyhaneler ve restoranlar
- Barlar ve clublar (Diskolar)
- Cafeler ve pastaneler
- Sinema ve Tiyatro salonları
- Kahvehaneler
- Bet ofisler
- Spor salonları
- İnternet kafeler
- Etütler, kreşler ve özel dersler
- Ercan devlet hava limanı içerisinde faaliyet gösteren iş yerleri
- Sanatsal faaliyet yapan iş yerleri
- Masaj salonları
- Berberler, kuaförler ve güzellik salonları
- Turizm ve seyahat acenteleri
- Taksiler
- Toplu taşıma faaliyeti yapan iş yerleri
- Basın sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri
- Oteller, tatil köyleri, bungalov ve pansiyonlar (Ancak pandemi merkezi olarak faaliyet gösteren otellerler, tatil köyleri, bungalowlar ve pansiyonlar bu maddede düzenlenen istihdam destek ödemesinin kapsamı dışındadır.)
- Kumarhaneler (Casinolar)