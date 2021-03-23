Bin 500 TL destek ödemesi yapılacak sektörler belirlendi

Destek ödemelerinden faydalanacak sektörler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bin 500 TL destek ödemelerinden 18 farklı sektörlerde çalışanların faydalanabileceği belirlendi.

Sektörler arasında bulunan oteller, pansiyonlar, bungalovlar ve tatil köyleri çalışanlarına bin 500 TL destek ödemesi yapılacağı ancak belirtilen yerlerden pandemi merkezi olarak kullanılan yerlerin istihdam destek ödemesi kapsamının dışında olduğu kaydedildi.

Destek Ödemesi yapılacak sektörler

Meyhaneler ve restoranlar

Barlar ve clublar (Diskolar)

Cafeler ve pastaneler

Sinema ve Tiyatro salonları

Kahvehaneler

Bet ofisler

Spor salonları

İnternet kafeler

Etütler, kreşler ve özel dersler

Ercan devlet hava limanı içerisinde faaliyet gösteren iş yerleri

Sanatsal faaliyet yapan iş yerleri

Masaj salonları

Berberler, kuaförler ve güzellik salonları

Turizm ve seyahat acenteleri

Taksiler

Toplu taşıma faaliyeti yapan iş yerleri

Basın sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri

Oteller, tatil köyleri, bungalov ve pansiyonlar (Ancak pandemi merkezi olarak faaliyet gösteren otellerler, tatil köyleri, bungalowlar ve pansiyonlar bu maddede düzenlenen istihdam destek ödemesinin kapsamı dışındadır.)