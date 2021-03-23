EKONOMİK ÇÖKÜNTÜ

Yeni Rekabet Edebilirlik Raporu tekrar dikkatimi çekti geçmiş rapordan pek farkı yok.

Dünya Ekonomik formu kriterlerine göre yapılan bu çalışma her gün karşılaştığımız sürekli yazdığımız sürekli eleştirdiğimiz fakat bir türlü düzeltemediğimiz durumumuzu bir kez daha ortaya koyuyor.

Raporun 5.si yayımlandığında “Sınıfta kaldı” 6.si yayımlandığında “Yine sınıfta kaldık yine utandık.”diye bu köşemde makale yazmıştım. Maalesef yeni yapılan raporda da böyle “Sınıf atlayamıyoruz” Puanımız değerlenmeye alınan 150 ülke içerisinde yine sonlarda ortalara bile erişemedik.

En büyük sorun “KAMU”. Kamunun Çalışma Düzen, Kamunun Verimsizliği, İş üretememe. Kamunun bu durumu Reel kesimi de etkileyip Reel kesimin motivasyonunun kırar, iş yapma hevesini kırar ve Reel kesimin daha proaktif olmasının engelleyen bir durum. Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin %15 civarında küçüldüğü ve ciddi ekonomik sorun yaşadığı bir dönemde ciddi finansal sorun yaşadığımız Türk lirasının rekabet edebilirliğinin kalmadığı bir ortamda ekonomik verimsizliğin ciddi bir artış gösterdiği bir zamanda üstüne üstlük ganimet ekonomisi mentalitesiyle sürekli şikayet, sürekli kayıt dışılık ve sistem dışı finansal işlemler rekabet edemediğimiz ticari işlemler ve münasebetler ve buna rağmen bir türlü kendine çeki düzen veremeyen Kamu, buna rağmen kamunun ne kadar verimli çalıştığı, en kadar üretken olduğu, halen daha tartışılıyor fakat önlem alınmıyor.

Harcamalarımız bol miktarda gidiyor, tasarruf oranımız düşük. Ekonomimiz büyümüyor.. İşsizlik oranımız gizli işsizlikle birlikte %20 civarlarında.

Popülizmde adam kayırmada “Birinci” sıradayız. Kamuda eğitim nerdeyse sıfır. Hangi daireye giderseniz gidin sizi düzgün karşılayacak sizin işinizin erken yapılması için size yardımcı olacak memur bulamazsınız.(İstisnaları tenzil ediyorum.) Bu durumda Rekabet Edebilirliliğimiz nasıl gelişecek? Nasıl sınıf atlayacağız?

İlk Rekabet Edebilirlik Raporu Çalışması 2008 yılında yapılmıştı. O rapordan son çıkan raporlarda a değişen bir şey yok. Kamu puantajı daha kötü durumda.

Ne siyasette ne kamuda ilerleme yok. Ne siyasette ne kamuda reform yok. Peki biz nasıl %5 lerde büyüyeceğiz? Hayal kurmak güzel ama gerçekleşmezse anlamı yok.

Bugün itibariyle yine Türkiye’de ve dünya da Türk lirası devalüe oldu, yine fakirleştik, yine sahip olduğumuz varlıklarımız değer yitirdi, yine alım gücümüz düştü. Kendi sınıfımızda son sıralara oturmaya süratle gidiyoruz. Ben utanıyorum. Ya siz?