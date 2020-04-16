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Bin 500 TL destek için online başvurular başlıyor

16 Nisan 2020
1500 TL destek

17 Nisan 2020 tarihinde uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında ücret desteği almaya hak sahibi olan çalışanların işverenleri, 14 Mart 2020 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne kayıtlı olan ve o tarihte aktif olarak işgücü piyasasında bulunan çalışanları ve eğer kapsamda iseler kendileri ile ilgili başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İhtiyat Sandığı Dairesi www.ihtiyat.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasında yer alan “1,500.- TL Destek Başvuru’’ kısmından, ONLINE olarak yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, işverenler tarafından yapılacak başvuruda, tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek 1500 TL, başvuruda belirtilen işyerindeki kayıtlı çalışanlar adına ve işverenin de kendisi adına bankaya yatırılacağı kaydedildi.

“1,500.- TL Destek Başvuru’’ kısmı ihtiyat.gov.ct.tr web sayfasında 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren aktif olacak. Başvurular , 20 Nisan 2020 tarihinden itibaren 21 gün boyunca portaldan İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılabilecek.



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