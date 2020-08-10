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Bill Gates’ten TikTok açıklaması

10 Ağustos 2020
Bill Gates, TikTok, Microsoft, Çin, ABD,

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates TikTok ile Microsoft arasındaki satın alma anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Bill Gates, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’un, kurucusu olduğu Microsoft ile anlaşması ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Gates iki şirket arasındaki bir anlaşmanın başta avantaj gibi görünse de daha sonra dezavantaja dönüşebileceğini ifade etti.

TİKTOK’UN YASAKLANMASI TARTIŞMALARI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

Trump ise TikTok’un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD’de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin, “Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok  konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek olduğunu ve Başkan Trump’a bir öneri sunacaklarını söylemişti.

ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok’un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.

TRUMP 15 EYLÜL’E KADAR SÜRE VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos’ta yaptığı bir açıklamada, ABD’deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok’u 15 Eylül’de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Microsoft da TikTok’un ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’daki kollarını satın almak için görüşmeler yaptığını doğrulamıştı.


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