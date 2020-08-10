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Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 100 milyar dolar kulübüne girdi

10 Ağustos 2020
Mark Zuckerberg, Facebook,

Sosyal medya devi Facebook’un hisselerinin değer kazanmasıyla, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg’in kişisel serveti 100 milyar doları aştı.

Instagram’ın TikTok rakibi yeni video ürünü ve Reels’i kullanıma açmasından sonra Facebook hisselerinde yüzde 6’ya kadar yükselme yaşanırken Facebook’un yüzde 13’ünü elinde tutan Zuckerberg’in kişisel serveti de 100 milyar doları gördü.

Business Insider’ın haberine göre Zuckerberg, böylece Amazon CEO’su Jeff Bezos ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile birlikte bu barajı aşan üç isimden biri oldu.

SERVETİNE 22 MİLYAR DOLAR EKLEDİ

Zuckerberg’ün serveti sadece bu sene 22 milyar dolar yükselirken Jeff Bezos bu sene kişisel servetine 75 milyar dolar ekledi.

Corona virüs salgını sırasında dünya genelinde insanların internet üzerinden alışveriş ve sosyalleşmeye yönelmesi ve daha fazla online içerik izlemesiyle Facebook, Amazon, Apple ve Google gibi şirketler kârlarını büyük oranda artırmıştı.

TİKTOK’A RAKİP ÇIKARDI

Facebook’un hisselerinin değer kazanmasının, TikTok’a karşı Instagram Reels adlı programını duyurması olduğu ifade edildi. Yatırımcıların bu açıklamadan sonra Facebook hisselerine karşı ilgisinin arttığı belirtildi.

2021 YAZINA KADAR EVDEN ÇALIŞILACAK

Sosyal medya platformu Facebook geçtiğimiz hafta, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uyguladığı evden çalışma modelini Temmuz 2021’e kadar uzattığını da duyurmuştu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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