Bilim insanlarından gizemli duyuru: 10 Nisan’da açıklanacak

Bilim insanları, 10 Nisan’da tüm dünyada eşzamanlı yapılacak basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı.

Avrupa Güney Gözlemevi duyurunun Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT) tarafından elde edilen ilk sonuçlarla ilgili olduğunu belirtti.