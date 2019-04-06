Uzay
Bilim insanlarından gizemli duyuru: 10 Nisan’da açıklanacak
Avrupa Güney Gözlemevi yaptığı bir basın duyurusunda, 10 Nisan’da çığır açacak bir duyuru yapacaklarını açıkladı.
Bilim insanları, 10 Nisan’da tüm dünyada eşzamanlı yapılacak basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı.
Avrupa Güney Gözlemevi duyurunun Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescope-EHT) tarafından elde edilen ilk sonuçlarla ilgili olduğunu belirtti.
Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da ilk kez bir karadeliğin fotoğrafının kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.
Bilim insanları 2017 yılında ‘Proje EHT’ isimli proje kapsamında galaksinin merkezi Sagittarius A*’da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı.