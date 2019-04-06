Dünya

İran’da nehir suları yükseldi: 3 kişi hayatını kaybetti

6 Nisan 2019

İran’ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde, nehir kenarında piknik yapan aynı aileden 3 kişi nehir sularının yükselmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

İran devlet medyasının haberine göre, son dönemde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Şiraz’a bağlı Kohmere Sorhi bölgesindeki nehir suları yükseldi. Bu sırada bölgede piknik yapmakta olan 5 kişilik bir aile sulara kapıldı.

Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri 2 kişiyi nehirden sağ olarak çıkarırken, 2 kadın ve 1 çocuğun ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

İran’ın 25 eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkede büyük hasara ve can kayıplarına yol açmıştı.

Etiketler


İlgili Makaleler

NASA, Ay seferlerinde kullanacağı roket motorunu test etti

6 Nisan 2019

‘Trablus havalimanı tekrar Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kontrolünde’

6 Nisan 2019

Macaristan lideri Orban: Brüksel’deki elitin çabaları frenlenmeli ve göç durdurulmalı

6 Nisan 2019
Kadınlar daha iyi bilgisayar kodu yazıyor

Oxford Üniversitesi: Ekran önünde geçirilen süre gençlerin psikolojisini fazla etkilemiyor

6 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı