Uzay

Bilim insanları yeniden hesapladı; evren varsayılandan çok daha genç olabilir

13 Eylül 2019

Almanya’da Max Plank Enstitüsü’nde görevli bazı bilim adamları Evren’in varsayılandan çok daha genç olabileceğini ortaya koydu. 1990’lı yıllarda yapıldığı düşünülen hesaplamalar son yıllarda yeniden tartışmaya açıldı.

Bilim adamı Inh Jee liderliğindeki ekip evrenin 13,7 değil yaklaşık 11,4 milyar yaşında olabileceğini belirtiyor.

 

Science dergisinde yayımlanan çalışma evrenin daha hızlı genişlediği teorisine dayandırılarak yapıldı.

Hubble Sabiti 70 varsayılarak evrenin 13,7 milyar yaşında olduğu hesap ediliyor ve bu hesap genel kabul görüyor.

Evrenin yaşını hesap etmek için kullanılan denklemdeki bir değer olan Hubble Sabiti, ismini Amerikalı astronom Edwin Hubble’dan alıyor.

Evrenin varsayılandan daha hızlı genişlemesi, mevcut durumuna daha çabuk ulaştığı, dolayısıyla daha genç olduğu anlamına geliyor.

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