Suudi kadınlar Riyad sokaklarında kıyafet dayatmasına meydan okudu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçen yıl verdiği bir mülakatta, Suudi kadınların çarşaf giymek zorunda olmadıklarını zira İslam’da böyle bir zorunluluğun bulunmadığını söylemişti.

Ancak Veliaht Prens’in ülkede kapsamlı reform ve liberalleşme yönündeki imalarına rağmen bu anlamda henüz somut adım atılmış değil.

Bazı kadınlar, sosyal medya hesaplarından katı kıyafet yasağı uygulamasını protesto amaçlı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Hatta kadınlardan bazıları aşırı muhafazakarların vereceği sert tepkiye rağmen artık feracelerinin önünü açık bırakıyor kimileri de ışıltılı kıyafetler giyerek sokağa çıkıyor.

Kültürel isyanını bir adım daha ileriye taşıyan Meşal el Jaloud ise kendisine dayatılan çarşaf ya da abayayı giymeden dışarı çıktı.

İnsan kaynakları uzmanı 33 yaşındaki Suudi kadın, bol pantolon üzerine koyu turuncu bir üst tercih etti ve Riyad sokaklarında dolaştı.

Jaloud, geçen aylarda abaya giymeyi terk eden çok az sayıdaki Suudi kadından biri.

Bu arada genç Suudilerin özgürlükleri ve sosyal hakları için attığı cesur adımların monarşinin değişim kapasitesini aşabileceği de belirtiliyor.

Manahel el Utaybi isimli 25 yaşındaki aktivist kadın da artık siyah uzun kıyafeti bırakanlardan.

“Sadece istediğim gibi özgürce ve kısıtlama olmadan yaşamak istiyorum.” ifadesini kullanan el Utaybi, “Kimse beni istemediğim bir şey giymeye zorlamamalı.” diyor.

Ferace, bölgede yüzlerce yıldır var olan bir gerçek. Ancak son yıllarda mecburi kılınmıştı. Aynı zamanda ülkeyi ziyaret eden gayrı Müslim kadınların de giymesi zorunlu hale getirilmişti.

Ülkenin fiili lideri Veliaht Prens Muhammed bin Selman ise karma konserler, sinemalar ve araç kullanımı dahil kadınlar için daha geniş kapsamlı özgürlüklerin önünü açarak ülkesinin aşırı muhafazakar imajını silmeye çalışıyor.