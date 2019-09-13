Pentagon’dan Suriye’ye ilave asker gönderme açıklaması: Durumumuzda değişiklik yok

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), “Suriye’nin kuzeydoğusuna ilave 150 asker daha sevk edilecek” iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Suriye’deki kuvvet durumumuzda bir değişiklik yok” değerlendirmesini yaptı.

New York Times gazetesi Pentagon’un Türkiye ile ortak devriye operasyonları için Suriye’nin kuzeyine 150 ilave asker gönderileceğini yazmıştı.

Gazetenin ABD’li yetkililere dayandırdığı iddiaya göre, söz konusu birliklerin intikaline yönelik onay, Türkiye ile yapılan faaliyetlerin ilk aşamasının başarılı olmasına bağlı.

Ayrıca, daha önce kamuoyu ile paylaşılmayan ABD’nin asker gönderme kararı, YPG’ye verilen destek nedeniyle NATO müttefiki Türkiye ile yaşanan gerginliğin düşürülmesi adına son haftalarda atılan askeri ve diplomatik adımların bir parçası.

Pentagon Sözcüsü: Herhangi bir değişiklik yok

Ancak iddianın ardından açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, “Suriye’deki kuvvet durumumuzda bir değişiklik yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Donald Trump’ın Suriye’den koordineli çekilme direktifini uygulamaya devam ettiklerini belirten Robertson, AA’ya yaptığı açıklamada, “Kuvvet seviyesi sahadaki koşullara bağlı olarak belirlenecek. Güvenlik nedeniyle sayı ve zaman konularına girmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Türkiye ile Suriye’nin kuzeydoğusunda “güvenlik mekanizmasının” koşullarını süratle uygulamak üzere adımlar attığını aktaran ABD’li binbaşı, iki ülke arasındaki mutabakatın bazı yerlerdeki sürecinin planlanandan daha hızlı ilerlediğini söyledi.

Robertson, “İş birliğimizi, koordinasyon ve istişaremizi artırmak için Türk müttefiklerimizle yakın çalışmaya bağlıyız.” dedi.

Bu arada, gazetenin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, söz konusu askerlerin Suriye’ye intikaline yönelik onayın Türkiye ile yapılan faaliyetlerin ilk aşamalarının başarılı olmasına bağlı olduğuna dikkat çekilmişti. Ancak gönderilecek askerlerin tam olarak ne görev icra edecekleri belirtilmemişti.

Trump’ın kasım ayında Suriye’den aşamalı olarak çekilme kararından sonra ülkede bin civarında ABD askeri kaldı.