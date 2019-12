Bilim insanları: Tiyatroya gitmek ömrü uzatıyor

İngiliz bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre tiyatro, müze veya sergi ziyaretleri ömrü uzatıyor.

Araştırmanın sonuçları The BMJ tıp dergisinde yayınlandı.

Arts engagement is associated with longevity in older adults @Daisy_Fancourt & @andrewp_steptoe of @UCL_BSH published in @bmj_latest. Now being picked up by the wider press https://t.co/hzwBKNt5S1

— UCL Innovation & Enterprise (@UCLEnterprise) December 20, 2019