Bilim insanları “saniye eksiltmeyi” tartışıyor

Yeni verilere göre Dünya artık sıradışı biçimde daha hızlı dönüyor ve 2020’de insanlık, kaydedilen en kısa günü yaşadı.

Küresel zamanı kaydeden yetkililer, bu değişimi hesaba katarak 24 saatten bir saniye silip silmeyeceklerini tartışıyor. Bazı uzmanlar, bu hamleyle zamanın geçişinin Dünya’nın dönüşüyle aynı düzleme çekilebileceğini düşünüyor.

Uzmanlar daha önce, “negatif artık saniye” ismi verilen bu eksiltmeyi hiç yapmadı. Zira, Dünya’nın hareketi sürekli yavaşlamış ve daha önce bu eksiltmeye hiç ihtiyaç duyulmamıştı.

Üstelik uzmanlar, atomik zamanı Güneş saatiyle uyumlu kılmak için 1970’lerden bu yana toplamda 27 “artık saniye” eklemişti. Son artık saniye, 2016’nın yılbaşı gecesinde eklenmişti.

Bunun nedeni, Dünya’nın dönüşünün onlarca yıldır 24 saatten biraz daha uzun sürmesiydi. Ancak uzmanlara göre gezegenin dönüşü artık çok daha kısa sürüyor.

Güncel Dünya saatinin takip ediliği internet sitesi TimeandDate.com’dan Graham Jones, bunu şöyle açıklıyor:

1973’ten bu yana en kısa gün, Dünya’nın dönüşünün 1,0516 milisaniye daha kısa sürdüğü 5 Temmuz 2005’ti.

Ancak 2020’nin ortalarında, Dünya bu rekoru en az 28 kez kırdı. En kısa günse Dünya’nın dönüşünün 24 saatten 1,4602 milisaniye daha kısa sürdüğü 19 Temmuz oldu.

Daily Mail’in aktardığına göre 19 Temmuz 2020, atomik saat kayıtlarının başlamasından bu yana görülen en kısa gün konumunda.

İşte bu nedenlerle 2021’in de toplamda 19 milisaniye daha kısa süreceği söyleniyor. Yani bu yıl günler, 24 saatten ortalama 0,5 saniye kısa sürebilir. Uzmanlar şimdi bu açığı kapatmak için eksiltme yapıp yamayacaklarını tartışıyor.

Ulusal Fizik Laboratuvarı’ndan üst düzey araştırmacı Peter Whibberley, şöyle konuştu: