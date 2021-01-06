Elon Musk, Mars aracı Starship araçlarının eşzamanlı testlerine dair ipucu verdi

SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Mars’a gitmeye hazırlanan iki Starship aracının eşzamanlı testlerine dair ipucu verdi.

Starship’in prototipleri 1 Ocak’ta, SpaceX’in Teksas’taki Boca Chica tesislerindeki bir fırlatma ünitesinde görüntülendi.

Kendisine Twitter’da “gelecek birkaç hafta içinde” test yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda Musk,”Evet” yanıtını verdi.

Çalışmaları süren Starship SN9 ve SN10 prototiplerinin uçuş testine tabi tutulması bekleniyor.

Uçuştan önce araçların, üçlü Raptor motorlarının doğru işleyip işlemediğinin görülmesi adına statik ateşleme testinden geçmesi gerekiyor.

SpaceX’in aralıkta Starship SN8 prototipi üzerinde yürüttüğü testler büyük ölçüde başarılı geçmiş, araç 12,5 km yüksekliğe çıkıp iniş için karmaşık bir dönme manevrasından sonra arızalı iniş yapmıştı.

Musk testi ve ardından gelen kuvvetli patlama için “İnanılmaz” demiş, Starship aracının başarılı iniş yapamayacak kadar hızlı indiğini açıklamıştı.

Musk, Twitter paylaşımında, “Yakıt tankındaki basıncın kalkıştaki yanma sırasında düşük olması, iniş hızının yüksek olmasına ve patlamaya (RUD) neden oldu fakat ihtiyacımız olan tüm veriyi topladık!” diye yazmıştı.

SN8 harika iş çıkardı! Sadece zirve noktasına ulaşsa bile harika olurdu ama güzergah boyunca aracı kontrol edip çakılmayı tam istediğimiz yerde gerçekleştirmek inanılmazdı.

Teknoloji milyarderi, 2024’te Mars’a insan taşıyacak ilk uçuşu gerçekleştirme hedefiyle iddialı bir program oluşturarak Starship’in geliştirilmesini SpaceX’in başlıca önceliği haline getirmişti.

SpaceX Güneş Sistemi’nde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100’e ulaşması planlanıyor.

Özel uzay şirketinin nihai hedefi, Mars’ta kalıcı bir yerleşim alanı oluşturup insanlığı gezegenlerarası bir tür haline getirmek.

Şirket şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot yollamak için NASA’yla ortak çalışıyor. SpaceX, ABD’li uzay ajansının Artemis uzay programı dahilinde insan taşıyacak araçlar üretmesi için seçtiği şirketler arasında.

2024’te Ay’a adım atacak ilk kadınları ve bir sonraki adamları taşıyacak Artemis programı dahilinde, 2020’lerin sonuna kadar Ay’da bir üs kurulması hedefleniyor.

Bu üs ileride Güneş Sistemi’nin başka yerlerine yönelik yeni görevlerin yürütülmesinde kullanılabilecek.