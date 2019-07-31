Biletleri ucuzlatma çabaları devam ediyor

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ‘Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği’ toplantısına katılmak üzere gittiği İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunuyor.

Bakanlık açıklamasına göre, ulaşım konusunda önemli girişimlerde bulunan Üstel, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY teknik müdürleri ve Anadolu Jet yetkilileri ile oldukça yararlı olarak değerlendirdiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Üstel, görüşmede Türk Hava Yolları yetkililerine bir takım öneriler sundu; taleplerde bulundu.

Açıklamada Üstel’in önerileri şöyle sıralandı: “Bilet fiyatlarına dahil edilen yaklaşık 260 TL tutarındaki havaalanı vergilerinin iki ülke tarafından kaldırılması, bilet fiyatlarının ucuzlaması için tavan fiyat uygulaması yapılması, mevcut destinasyonlardaki sefer sayılarının artırılması,ihtiyaç duyulan yeni destinasyonlara seferler konması,

İngiltere’den gelen yolcuların uçak değiştirmeden eskisi gibi KKTC’ye seyahat edebilmeleri, THY’nin sattığı promosyon biletlerdeki bagaj hakkının 15 kilodan, 20 kiloya çıkarılması”.

Uçak bilet fiyatlarında özellikle dövizden kaynaklanan artışlar yaşandığını dile getiren Üstel, Türkiye ile KKTC arasında uygulanan yaklaşık 260 TL tutarındaki havaalanı vergilerinin kaldırılması için talepte bulunurken, söz konusu vergilerin kaldırılması ile fiyatlarda bir düşüş yaşanacağını da vurguladı.