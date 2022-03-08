Biden: Rusya’dan hem petrol hem doğalgaz ithalini yasaklıyoruz

Biden’ın Beyaz Saray’da yaptığı açıklamasından öne çıkanlar:

“Rusya’dan petrol ve enerji ithalatını yasakladık. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek. Putin’in savaşını sübvanse etmenin bir parçası olmayacağız. Ortaklarımızla danışarak bu kararı aldık. Yasak, gaz ve enerjiyi de içeriyor. Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa’nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor. Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar bunu yapmamız konusunda hemfikir.”

“Bu savaş makinesini finanse etmeyeceğiz”

“Bu savaş makinesini (Rusya) finanse etmeyeceğiz. Bu, Putin’e daha fazla acı çektirmek için attığımız bir adım. Ama burada da (ABD) maliyeti olacak. Putin’in savaşı zaten Amerikalı ailelere benzin fiyatı bakımından zarar veriyor. Putin’in Ukrayna sınırlarına askeri yığınağına başladığıdan bu yana 75 sent arttı ve bugün attığımız adımla daha da yukarı çıkacak. Burada Putin’in fiyat artışını en aza indirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yaptırımlarımız sonucu Rus ekonomisi çöktü.”

“Gerçekler konusunda dürüst olmalıyız”

“ABD petrol üretiminin yüzde 90’ı federal hükümete ait olmayan arazilerde gerçekleşiyor. Oysa petrol endüstrisine kiralanmış milyonlarca dönüm var. Verdiğimiz 9 bin sondaj izni var. Karada sondaj yapmak için halihazırda onaylanmış 9 bin izin. Hemen bugün sondaj yapabilirler. O yüzden açık olayım. Açık konuşayım, onları üretim için kullanmıyorlar. Bu onların kararı. Gerçekler bunlar. Gerçekler konusunda dürüst olmalıyız.”

“Kriz temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için bizi motive etmeli”

“İkincisi, bu kriz, enerjide bağımlı olmamamız ve uzun vadede ekonomimizi korumamız gerektiğini hatırlattı. Bu kriz temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için bizi motive etmeli.”

“Mültecilerin yükünü paylaşacağız”

“Bu yükü Avrupa ülkeleri tek başlarına yüklenmesin diye Ukraynalı mültecilerin yükünü paylaşacağız.”

“Putin bir şehir alabilir ama Ukraynayı alamayacak”

“Putin bir şehir alabilir ama Ukraynayı alamayacak. Ukrayna Putin için bir zafer olmayacak. Kongreye 12 milyar dolarlık Ukrayna destek paketini geçirmesi çağrısında bulunuyorum.”

İngiltere’den de Rusya’ya yaptırım