520 vaka 1 can kaybı

KKTC’de son 24 saatte yapılan 13 bin 194 test sonucunda 520 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.194 olup, 520 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 362 kişi taburcu edilmiştir.
224 kişi Lefkoşa, 132 kişi Girne, 92 kişi Gazimağusa, 39 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 16 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
8 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.194
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 520
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 520
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 362
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.007.843
Toplam Vaka Sayısı: 71.378
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.565
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3614
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3573
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1126
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 198
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 284
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2032
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 134582