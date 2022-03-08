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Güney Kıbrıs’ta 3 bin 695 covid-19 vakası

8 Mart 2022
Güney Kıbrıs'ta covid-19







Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 133 bin 874 test sonucunda 3 bin 695 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 5 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 133 bin 874 test sonucunda 3 bin 695 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 5 kişi hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı 23’ünün durumunun kritik olduğu 120 hastanın tedavilerine devam edildiğini açıkladı. Güney’de toplam vaka sayısı 338 bin 371’ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 883’e çıktı.








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8 Mart 2022


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