Güney Kıbrıs’ta 3 bin 695 covid-19 vakası

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 133 bin 874 test sonucunda 3 bin 695 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 5 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 133 bin 874 test sonucunda 3 bin 695 covid-19 pozitif vaka tespit edilirken 5 kişi hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı 23’ünün durumunun kritik olduğu 120 hastanın tedavilerine devam edildiğini açıkladı. Güney’de toplam vaka sayısı 338 bin 371’ye yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 883’e çıktı.