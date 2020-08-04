Beyrut’ta patlama: Sesi tüm Kıbrıs’ta yankılandı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta büyük bir patlama meydana geldi. Sebebi henüz net olarak bilinmeyen patlamanın yankıları ülkemizde de görüldü. Çoğu vatandaş sarsılmanın ve patlama sesinin sebebini merak etti. Halk arasında küçük çaplı bir panik yaşanırken haber merkezimiz Beyrut’ta patlama yaşandığı bilgisine ulaştı.

AFP’nin haberine göre, Beyrut liman bölgesindeki patlamanın şehrin büyük bir bölümünde hissedilirken, çevredeki binalarda hasar oluştu. Lübnan medyası, patlamalanın bir havai fişek deposunda meydana geldiğini öne sürdü. Patlamadan dakikalar sonra ikinci bir patlama daha meydana geldi.