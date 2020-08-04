İngiltere’de temas-takip uygulanacak ve okullar sonbaharda açılacak

Dünya genelinde koronavirüs salgınında ikinci dalga görüleceği uyarıları yapılırken, İngiltere’de Yerel Yönetimler Bakanı Simon Clarke, okulların açılıp açılmayacağının “tartışma konusu bile olmadığını”, okulların sonbaharda kesinlikle açılacağını söyledi.

Sky News’a konuşan Clarke, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından başlatılan “Test ve Takip” uygulamasının hastaların temaslarının izlenmesinde “başarılı olduğunu” belirtip bu uygulamayla okulların açılmasının önünde engel olmadığını ifade etti:

“Her zaman yapacak daha çok şey olur, test kapasitemizi artırmak için çok çalışmaya devam ediyoruz. Ekim sonuna kadar yarım milyon test yapmış olmayı hedefliyoruz. Ama net olan bir şey var. Okullar sonbaharda tamamen açılacak. Bu tartışmaya açık değil.”

Bakan Clarke, öğrenim döneminin yarısının kaybedildiğini belirtip “Bu çocukların eğitimine büyük zarar verdi” dedi.

BBC Breakfast programına da katılan Clarke’a temas takip uygulamasında “yalnızca %50 temasın tespit edilebildiği tahmini” sorulduğunda da bakan, hükümetin verilerinin çok daha yüksek olduğu yanıtını verdi.

‘Temas takip iyi yapılmalı’

BBC’ye konuşan bilim insanları ise mevcut test ve takip uygulamalarının, okullar açıldıktan sonra ikinci dalgayı önlemede yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu.

Virüsün evlerinde kalamayan ebeveynlerden de bulaşabileceği belirtiliyor.

BBC Radio 4 Today programına konuşan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covid-19 özel temsilcisi Dr. David Nabarro, “virüsün hızla yeniden gelişme kapasitesi olduğunu” ifade etti ve “virüs bulaşanların takip edilmesi, test edilmesi ve karantinaya alınmalarının önemine” dikkat çekti:

“Eğer bunu yapabilirsek, iyi yapabilirsek o zaman virüsün yeniden ortaya çıkması azaltılabilir ve hızla müdahale edilir, hayat devam eder. Ama diğer yandan, test ve temas takip, izolasyon uygulamaları düzgün yapılmazsa o zaman çok virüsün çok kötü bir şekilde yeniden ortaya çıkar ve bu da ekonomik zorluklar getirir” dedi.

UCL ve Londra Hijyen, Tropik Tıp Enstitüsü araştırmacıları da bilgisayar modellemelerinin, çocukların okula dönmesiyle ve ebeveynlerin işe gitmesiyle İngiltere’de virüsün yayılma hızının artacağını gösterdiğini söyledi.

Araştırmaya göre çocukların virüsü kapma ihtimali daha düşük bu nedenle yayma ihtimalleri de düşük.

Ama ebeveynlerin işe gitmeleri ve etkin bir temas-takip sisteminin olmamasıyla bilim insanları ikinci dalganın hızla geleceği uyarısı yapıyor.

Araştırmaya göre ikinci dalga Aralık 2020’de gelebilir ve hükümet yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamaları getirmezse salgının çıktığı ilk döneme kıyasla iki kat daha büyük olabilir. Araştırma, Lancet Çocuk ve Ergen Sağlığı dergisinde yayımlandı.