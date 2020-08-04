BasketbolSpor

Lakers liderliği garantiledi

4 Ağustos 2020
Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Batı Konferansı birinciliği, NBA, Corona virüs, salgın

Los Angeles Lakers, Utah Jazz’ı 116-108 yenerek Batı Konferansı birinciliğini
garantiledi.

Corona virüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra Orlando şehrindeki ESPN Wide
World Spor Kompleksi’nde yeniden başlayan NBA’e 6 maçla devam edildi.

Lakers, yıldız oyuncusu Anthony Davis’in Jazz’a karşı 42 sayı, 12 ribauntla tamamladığı
mücadeleyi 116-108 kazandı. Sezonun 51. galibiyetini alarak Batı Konferansı’nda liderliği
garantileyen Lakers’ta LeBron James 22, Dwight Howard 11, Kentavious Caldwell-Pope
10 sayı kaydetti.

Batı Konferansı’nda 42 galibiyet, 25 mağlubiyetle 5. sırada yer alan Jazz’da Donovan
Mitchell 33, Mike Conley 24 sayı buldu.

Öte yandan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın San Antonio
Spurs’ü 132-130 yendiği karşılaşmada 21 dakika 7 saniye süre alarak 12 sayı, 3 ribaunt,
1 top çalmayla oynadı.

NBA’e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Miami Heat-Toronto Raptors: 103-107
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 113-121 (Uzatmada)
Washington Wizards-Indiana Pacers: 100-111
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 109-99
Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 132-130
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 108-116


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