Beton Girne’yi vurdu

Girne inşaat sektörünün lokomotifi haline geldi. İlçe genelinde sadece 1 yılda 38 bin 409 inşaat yapıldı. Girne’de yoğunlaşan nüfus ve yapılaşma ile doğan trafik, kanalizasyon ve park sorunu ise kenti yaşanmaz hale getirdi

1 YILDA 34 BİN 969 KONUT: Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Girne ilçesi izin makamlarına ait inşaat dosyaları istatistik verilerine göre, 2018 yılında ilçe genelinde 34 bin 969’u konut, 2 bin 301’i işyeri olmak üzere toplam 38 bin 409 inşaat yapıldı

TURİZMİN GÖBEĞİNDE 5 GÖKDELEN: Girne genelinde 2018 yılında yapılan inşaatların kat yüksekliklerine ilişkin istatistik verilere göre, 16 bin 365 adet zemin, 16 bin 631 adet 1 kat, 3 bin 974 adet 2 kat, 44 adet 3 kat, 14 adet 5 kat, 5 adet 6 kat, 1 adet 8 kat, 2 adet 9 kat, 3 adet 10 katlı inşaat yapıldı

2 MİLYON M² İNŞAATA AYRILDI: Girne genelinde sadece 2018 yılında yapılan inşaatların tuttuğu alan 2 milyon 700,866 metrekare. İlçenin yüzölçümü ise 690 kilometrekare. En basit hesapla 960 milyon metrekarelik bir alana sahip Girne’de, 2018 yılında 2 milyon 700,866 metrekarelik bir alan inşaata ayrıldı

GÜRCAFER: KONUT STRATEJİSİ ŞART: Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye’de ciddi bir arz talep dengesizliği oluştuğunu ve bugün 100 binlerce konut fazlası olduğunu kaydederek benzer durumun KKTC’de de yaşanmaması için bir an önce konut stratejisinin yapılması gerektiğini kaydetti

Duygu ALAN

Yeşili, temiz havası ve dokusu ile bir dönem ülkenin nefes borusu olan Girne, son yıllarda artan yapılaşma nedeni ile beton yığınına döndü.

Girne’de bina sayısı her geçen yıl artıyor. Binalar, şehrin dokusuna büyük zarar verirken bu yapılara paralel gelişen otopark, trafik ve yeşil alan sorunu yaşamı her geçen gün daha çekilmez hale geliyor.

Girne’de yoğunlaşan nüfus ve yapılaşma, kentte kanalizasyon sorununu da beraberinde getiriyor.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 2018 yılı Girne ilçesi izin makamlarına ait inşaat dosyaları istatistik verilerine göre, ilçe genelinde 1 yılda toplam 38 bin 409 inşaat yapıldı.

İstatistik veride, 38 bin 409 inşaatın nerelerde yapıldığı, hangi makam tarafından izin verildiği, türü ve kat sayısı da vurgulandı.

34 bin 969 konut inşa edildi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 2018 yılı Girne ilçesi izin makamlarına ait inşaat dosyaları istatistik verilerine göre, 1 yılda yapılan 38 bin 409 inşaatın 34 bin 969’u konut yatırımı. İlçe genelinde 2018 yılında 2 bin 301 iş yeri, 96 turizm eğlence yatırımı, 10 sağlık tesisi, 19 eğitim tesisi, 42 sanayi tesisi, 970 yüzme havuzu yapılırken 2 kamu yatırımı yapıldı.

En fazla zemin kat inşa edildi

Girne genelinde 2018 yılında yapılan inşaatların kat yüksekliklerine ilişkin istatistik verilere göre, 16 bin 365 adet zemin, 16 bin 631 adet 1 kat, 3 bin 974 adet 2 kat, 44 adet 3 kat, 14 adet 5 kat, 5 adet 6 kat, 1 adet 8 kat, 2 adet 9 kat, 3 adet de 10 katlı inşaat yapıldı.

Girne’de geçtiğimiz yıl 7 katlı inşaat yapılmadı.

Girne Belediyesi’ne bağlı köylerde 425 inşaat yapıldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 2018 yılı Girne ilçesi izin makamlarına ait inşaat dosyaları istatistik verilerine göre, Girne Kaymakamlığı’na bağlı belediyelerde 361, Girne Belediyesi’ne bağlı köylerde ise 425 inşaat yapıldı.

Buna göre, Lapta Belediyesi’ne bağlı köylerde 79, Alsancak Belediyesi’ne bağlı köylerde 84, Çatalköy Belediyesi’ne bağlı köylerde 106, Dikmen Belediyesi’ne bağlı köylerde 73, Esentepe Belediyesi’ne bağlı köylerde 18 inşaat yapıldı.

Girne Belediyesi’ne bağlı köylerde yapılan inşaat sayısı ise 425 adet.

İlçe merkezinde gökdelenler

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 2018 yılı Girne ilçesi izin makamlarına ait inşaat dosyaları istatistik verilerine göre, 8, 9 ve 10 katlı inşaatların tümü Girne Belediyesi’ne bağlı bölgelerde yer alıyor.

1 yılda 2 milyon 700,866 metrekare inşaat

Girne ilçesinin yüzölçümü 690 kilometrekare. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Girne ilçesi izin makamlarına ait inşaat dosyaları istatistik verilerine göre, sadece 2018 yılında ilçe genelinde yapılan inşaatların tuttuğu alan ise 2 milyon 700,866 metrekare.

En basit hesapla 960 milyon metrekarelik bir alana sahip olan Girne’de 2018 yılında 2 milyon 700,866 metrekarelik bir alan inşaata ayrıldı.

AYRI KAREDE

Gürcafer: Arz talep dengesiz oluştu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs’ın bölge ülkelerin Mayami’si olarak algılanmaya başlandığını ve KKTC’de tatil amaçlı konut satın alan yabancı sayısının attığını kaydetti.

Ancak buna karşın devletin bir stratejisinin olmadığını bu sebeple de Girne’de bir arz talep dengesizliği oluştuğunu kaydeden Gürcafer, ülkede öncelikle bir konut stratejisine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gürcafer şunları söyledi: Girne’de gecikmiş bir imar planı var, dolayısıyla bunun olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Eksik olan başka bir şey de ülkenin sosyo-ekonomik kalkınma planının olmamasıdır. Ülkede örneğin bir konut stratejisi yoktur. İmar planının yıllar içerisinde öngördüğü bir artış vardır o da çok sağlıksız ve amatör yapılmıştır. Kıbrıs bölge ülkelerin mayamisi olarak algılanmaya başlandı ve tatil amaçlı ev alan sayısı artıyor. Bizim bununla ilgili stratejimiz nedir? Biz yabancı istiyor muyuz? İstiyorsak ne kadar istiyoruz? Hangi bölgelere istiyoruz? Örneğin ‘100 bin yabancı ülkemizde ev alsın’ mı diyoruz? Bunun kaç yıl içerisinde olması gerektiğini öngörüyoruz? Öncelikle konut stratejisi yapılmalıdır. Ona göre de bir planlama yapılması lazımdır. Bugün biri gelip Girne’de 7 bin konut inşa etmek istese o projeye de mi ruhsat, izin vereceğiz, yoksa sektörü kontrol altında tutup kontrollü bir biçimde hem arz talep dengesizliğini oluşturmayacak hem de o strateji çerçevesinde gelişecek bir konut stratejisi mi yapmalıyız? Bence bunu yapmalıyız. Bu olmadığı için bölgelerde arz talep dengesi kurulamıyor.”

“Türkiye örneği önümüzde”

Cafer Gürcafer, Türkiye’de de bir konut stratejisi olmadığını bu sebeple ülkede ciddi bir arz talep dengesizliği oluştuğunu ve bugün 100 binlerce konut fazlası olduğunu kaydetti.

Benzer durumun KKTC’de de yaşanmaması için bu çalışmanın geciktirmeden yapılması gerektiğini dile getiren Cafer Gürcafer, “Bu bizim yapmamız gereken aslında Girne’de bir tarama yapıp bu konutların hangilerinin satılıp satılmadığını tespit etmek. Şuanda daha fazla gereksiz proje yapılmasını engelleyecek bir yasal düzenleme var mı? Yoktur. Bu da bana göre sosyo-ekonomik kalkınma planlaması ile alakalıdır. Belki biz tespit yapacağız ama önüne geçebilmemiz için hükümetlerle beraber çalışmamız lazımdır” diye konuştu.