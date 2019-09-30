Casino patronlarının emrinde

Maliye Bakanlığı, casinoların devlete 65 milyon lirayı aşkın borcu olduğunu açıkladı ya.

İmtiyaz, lisans ve kumar masası başına ödemelerini gereken para bu.

Yani devlet maliyesinin almadığında suç işlemiş olacağı paralar.

Casinoların aylık ve düzenli olarak ödemekle yükümlü oldukları paralar. (65 milyon liraya iyi bir okul yapılabilir)

Casinocular Birliği basın toplantısı düzenlediler ve hükümet ile maliyeye veryansın ettiler.

Garip ve aşağılayıcı bir üslup kullandılar.

“Mayo dükkanı açılışına giden bakan” gibi küçük esnafı hakir gören bir üslup.

Öyle ya kendileri, yüz milyonlarca doların döndüğü, şatafat ve gösterişin tavan yaptığı, ünlü starların konser verdiği işler yapıyorlar ya.

Bakanlar veya bürokratlar kapılarında sıra beklemeli, kulları ve köleleri olmalı.

Küçük esnaf da kimmiş!

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İlanihaye teşvik kapsamında olan ve devletin verdiği teşviklerden beslenen otellerin casinoları Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi KKTC vatandaşlarının da serbestçe kumar oynamalarını istiyor.

Bunun yasal hale getirilmesini savunuyorlar.

Yani mesele turizmin tamamlayıcı unsuru eğlence sektörünün bir parçası casinolar olmaktan çıkmak üzeredir.

Vatandaş da gitsin ve vatandaşın bütçesinden de kazansınlar.

Eee zaten öyle yapıyorlar.

Özellikle hafta sonları binlerce KKTC vatandaşı casinoları dolduruyor. Polis de dahil kimse buna ses çıkamıyor.

Ortada korkunç bir yasa dışılık var.

Ve bu yasa dışılıktan milyonlar kazanan casinolar.

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Üstelik kazandıkları milyonlarla ülke siyasetini ele geçirmeye, basını yok etmeye çalışıyorlar.

Yayınladıkları gazetelerin fiyatının iki katı promosyon dağıtıyorlar.

Her ay yüz binlerce lira zararına yayıncılık yapıyorlar.

Diğer taraftan da devlete borçlarını ödemiyorlar.

Niye?

Bazı casinolar ve bazı casino sahipleri bu ülkede imtiyazlı mıdırlar?

Bu ülkenin siyasetinde ve medyasında istedikleri gibi at koşturtma hakları mı vardır?

Bu cüret ve gücü kimden almaktadırlar?

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Sözüm bazı siyasilere ve bürokratlaradır.

Bazı casino sahiplerine paçalarını kaptırıp da otel odalarında hükümet pazarlığı yapan, seçim kazanmak için kafa patlatan siyasilere.

Casinoların konser eğlencelerinde boy gösterip de casino patronlarının emrine giren bürokratlara.

Sanmayın ki ne duyulur ne de bilinir.

Bu toplum herşeyi duyuyor ve biliyor.

Günü geldiğinde gereğini yapmak için de sabrediyor.

“Niye kaybettik” diye ağlaştığınız gün bu defterleri yine açacağız ama sizin için çok geç olacak.