Besim: Yeni Güzelyurt Hastanesi birçok sorunu çözecek

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in hastanelerde ve sağlık merkezlerindeki altyapı ve personel eksikliklerini tespit etmek ve sorunları yerinden incelemek amacıyla başlattığı ziyaretler devam ediyor.Bu çerçevede Bakan Besim, beraberindeki Bakanlık yetkilileriyle birlikte Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, ziyaretlerde merkezleri gezip, personelle ve hastalarla sohbet etti, sorunları dinledi.Hastane yetkilileriyle toplantı da yapan Bakan Besim, eksiklikleri yerinden inceledi.

Ziyaretleriyle ilgili olarak BRT’ye değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim, Güzelyurt’un yıllardır yatırım anlamında geri planda kaldığını Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin de 28 yıl önce kendisinin orada işe başladığı yıllardan altyapı ve personel anlamında daha geride olduğunu ve bu durumdan üzüntü duyduğunu söyledi.

Besim, yeni Güzelyurt Hastanesi’nin birçok sorunu çözeceğini ancak bu hastanenin birkaç yıldan önce tamamlanamayacağına işaret ederek, yeni hastaneye geçene kadar Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu ve bunun için çalışacaklarını vurguladı.

Önceliklerinin periferisine hastaneleri ve sağlık merkezlerini güçlendirmek olduğuna değinen Besim, böylelikle Lefkoşa’nın yükünün azaltılabileceğini ve insanların kendi yaşadıkları yerlerde sağlık hizmetlerine ulaşabileceklerini ifade etti.

Besim, Cengiz Topel Hastanesi’nin artan öğrenci nüfusuna da hizmet veren Batı bölgesinin önemli hastanesi olduğunun altını çizerek, bu hastanenin de altyapı, personel ve hekim anlamında güçlendirilmesinin elzem olduğunu ve ziyarette bu konuları istişare edeceklerini kaydetti.

BRTK