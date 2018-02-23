Hükümetin atamaları devam ediyor

Tarım Bakanlığı’nda 3 kişi göreve başladı. Tarım Bakanlığı müsteşarlığına Ercan Sınay, Tarım Dairesi Müdürlüğü’ne Kuntay Varana ve Özel Kalem Müdürlüğü’ne Veçhi Cezaroğlu atandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım Bakanı Erkut Şahali şu ifadelere yer verdi:

“Her hükümet değişikliğiyle birlikte gündeme gelen üst kademe yöneticilerinin atanmasına ilişkin süreçten geçmekteyiz. Bakanlığımızda da bazı atamalara imza attık. Konu hakkında birinci ağızdan bilgilendirme yapmayı doğru buluyorum.

Bakanlık müsteşarlığına Müşavir Müsteşar Ercan Sınay, Tarım Dairesi Müdürlüğü’ne Müşavir Müdür Kuntay Vurana ve Özel Kalem Müdürlüğü’ ne de kamu görevlisi olmayadığı için müşavir olmayacak Veçhi Cezaroğlu atanmış ve bugünden başlayarak görevlerine başlamışlardır. Görevden alınanlar hali hazırda müşavir olup, herhangi bir ek menfaat elde etmemişlerdir.”