Englishouse’da gururlandıran başarı

Ülkemizin en başarılı İngilizce öğretmenlerinden Englishouse Direktörü Önder Fahrioğlu, dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi’nde yaptığı master derecelerine bir yenisini daha ekledi ve birincilikle mezun olmaya hak kazandı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ve sürekli olarak öğrencileri için kendini geliştiren Fahrioğlu, Oxford Üniversitesi’nde doktora programına devam ediyor. Bu başarıyla ilgili büyük gurur yaşayan ve yaşatan Fahrioğlu, öncelikle kendisine her konuda ve her koşulda destek olan eşsiz ailesine ve daha sonra da yanında olan herkese ve öğrencilerine teşekkürlerini iletti. ENGLİSHOUSE ACADEMY MÜJDESİ Yakın zamanda Englishouse Academy yolunda planları olan Fahrioğlu hayal ettiği her şeyi gerçekleştirmek için çok çalıştığını ve başardığını söyledi. Önder Fahrioğlu, dünya listelerinde İngilizce eğitim alanında birinci sırada olan Oxford Üniversitesi’nden dünyada sadece bir kişiye verilen doktora bursunu almaya hak kazanmıştı. Dünya çapında sadece bir kişinin büyük elemeler sonucu seçildiği bu bursu almaya hak kazanan Önder Fahrioğlu, 7 yıl gibi kısa bir süre önce başladığı öğretmenlik serüveninde sürekli kendini geliştirerek büyük takdir kazandı.