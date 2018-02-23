Kartal, “John”larla uçuyor: 2-1

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Yenicami, son 20 dakikada John Okoli ve John Ebuka’nın golleri ile GAÜ Çetinkaya’yı 2-1 mağlup ederek rövanş için avantaj yakaladı

KUPADAKİ BAŞKENT DERBİSİNDE AVANTAJ YENİCAMİ’NİN:

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan başkent derbisinin ilk devresi golsüz geçilirken 72. dakikada John Okoli, 80. dakikada da John Ebuka fileleri havalandırarak Yenicami’yi 2-0 üstünlüğe taşıdı. Çetinkaya’da oyuna 87’de dahil olan Esin Sonay, 2 dakika sonra takımına kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek rövanş için sarı kırmızılıların umutlarını diri tuttu

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, İsfendiyar Açıksöz, Kaan Koday

Yenicami: Ozan, Oladele, Salih, Mehmet Altın, Ünal, Tansel (Dk.88 Bünyamin), Mehmet Göktaş, John Ebuka, John Okoli, Behiç, Yasin

GAÜ Çetinkaya: Cenk, Hüseyin, Tunç, Abbas, Serhan, Erdinç, İbrahim Çıdamlı (Dk.87 Esin), Sercan, Muammer, Davdi, Eko

Goller: Dk.72 John Okoli, Dk.80 John Ebuka (Yenicami) – Dk.89 Esin (pen) (GAÜ Çetinkaya)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk ayağında başkent derbisi heyecanı yaşanırken Yenicami, GAÜ Çetinkaya’yı 2-1 mağlup ederek rövanş için avantaj yakaladı.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk devrede takımlar gol pozisyonu bulmakta zorlandı. İlk devrede Yenicami kazandığı bir serbest vuruşta John ile gole yaklaştı. Salih’in sert şutunda Cenk topu elinden kaçırdı. John’un vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

İlk devre golsüz sona erdi.

Dk.72: Yenicami atağında John Okoli’nin sert şutunda top arkadaşı John Ebuka’ya çarpıp yön değiştirdi ve ağlara gitti. (1-0).

Dk.78: GAÜ Çetinkaya atağında soldan yapılan ortaya Serhan yükseldi ve biranda yerde kaldı. Ardından Abbas da düşürüldü. Penaltı itirazları oldu. Fakat Mehmet Sezener devam kararı verdi.

Dk.80: Yenicami atağında ceza sahasına önünde kaleci Cenk topu kafası ile uzaklaştırmak istedi fakat top kısa düştü. John Ebuka aşırtma bir vuruş yaparak skoru 2-0 yapan golü kaydetti.

Dk.89: Oyuna yeni giren Esin ceza sahasında biranda yerde kaldı. Mehmet Sezener bu kez penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyona itiraz eden Mehmet Göktaş sarı kart gördü. Atışı yapan Esin skoru 2-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yenicami maçı 2-1 kazandı.