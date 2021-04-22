Besim: Hatta öyle acıdır ki, bu konu basında gündem bile olmuyor

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim “Sağlık çalışanlarını mağdur ettik, yorduk, perişan ettik” diyerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Besim’in paylaşımı şu şekilde:

Yazık ki ne yazık…

Bir süredir Kıbrıs Türk Hekimler sendikası çok haklı bir “eylem”i sürdürüyor. Pandemi bize sağlık çalışanlarının önemini, vazgeçilmezliğini en derinden hissettirdi. El ele onları alkışladık, övdük, yere göğe sığdıramadık. Ama gerçekte öyle miydi?

Elbette ki değildi.

– Ek mesailerini ödemedik

– Nöbette hastalarla boğuşurken iki sokum yemeklerini kestik

– Hayat pahalılıklarını erteledik

– Kadrolarını açmadık

Sağlık çalışanlarını mağdur ettik, yorduk, perişan ettik. Aslında sağlık çalışanlarına haklarını vermemenin hastalara haklarını vermemek olduğunu anlamadık.

Şimdi hastanelerde poliklinik hizmetleri durdu. Hastaları parası var ya da yok, özel hastanelere mahkum ettik. İskele ve Güzelyurt’ta nöbetler olmadığı için aslında bu bölgelerde Covid- 19 dışında her şey durdu.

Hastanede en basit şeker hapı ve daha birçok ilaç aylardır yok ama ne acıdır ki; ne sağlık bakanlığı ne de hükümet bu konuda kılını bile kıpırdatmıyor. Hatta öyle acıdır ki, bu konu basında gündem bile olmuyor.