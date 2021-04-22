39’u yerel 44 pozitif vaka

“Toplam 9765 test yapıldı, 39’u yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 59 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9765 olup, 39’u yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 59 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 39 kişi ise yerel vakadır.
13 kişi Lefkoşa, 13 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Düzova – 1/ Ortaköy-1/ Gönyeli-2/ Göçmenköy-2 / Köşklüçiftlik-1/ Haspolat-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-3 / K.Kaymaklı-1
Girne
Girne Merkez-4 / Alsancak-4/ Çatalköy-2/ Karaoğlanoğlu-1/ Taşkent-1 / Beylerbeyi-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-2/ Vadili-2/ Salamis Yolu-1/ Tuzla-1/ Maraş-3 / Yeniboğaziçi-1/ Sanayi-1
22 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9765
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 39
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 59
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 918.211
Toplam Vaka Sayısı: 5790
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5002
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 759
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112