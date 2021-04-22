Türkiye’de günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 22 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3128’i semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 354 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 329’a, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 501 bin 382’ye yükseldi.