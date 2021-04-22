Türkiye’de günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 22 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3 bin 128’i semptomatik olmak üzere 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382’ye yükseldi. Vefat sayısı 354 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 65 bin 593 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 22 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3128’i semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 354 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 329’a, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 501 bin 382’ye yükseldi.