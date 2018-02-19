Besim: Gerekirse gece gündüz çalışacağız

Mustafa Taşçıoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Filiz Besim’i ziyaret etti. Besim kabulde, odanın istek ve taleplerini dinledi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KTTO Yönetim Kurulu, öncelikle, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın Madde 79, 1 ve 2’nci fıkrasına dayanarak, daha önceki Sağlık Bakanı’ndan talep edilen “Kongre Eğitim Fonu’nun kullanılması isteklerini iletti.

Hastanelerdeki altyapı ve insan kaynakları eksikliklerini vurgulayan KTTO Yönetim Kurulu üyeleri, bu konularda ivedi yatırım yapılmasını istedi.

Finansman ve hizmet içi eğitim konularının da artık sistematik bir çözüme kavuşmasının önemine değinen KTTO Yönetim Kurulu, bunun hayat bulmasının, özellikle hekimlerin anında bilgiye ulaşmasına çok büyük katkı sağlayacağına inandıkları ‘’UP TO DATE’’ sisteminin KKTC hastanelerine de getirilmesini talep etti. KTTO Yönetim Kurulu, “UP TO DATE” programının, Türkiye ve dünyanın birçok hastane ve üniversitesinde kullanılan tıbbi bilimsel veriye anında ulaşılabilecek bir internet veri programı olduğunu da vurguladı.

Sağlıkta birçok konunun etkin planlama ve programlama ile çözülebileceğini de aktaran Kıbrıs Türk Tabip Odası Başkan ve Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Filiz Besim’e görevinde başarılar diledi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Tabip Odası Başkan ve Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Besim, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın dile getirdiği sorunları çok iyi bildiğini; bu dönemde hedeflerinin tüm paydaşlarla el ele vererek sağlıktaki öncelikleri de belirleyerek ivedi bir şekilde hedefe kilitlenmek olduğunu vurguladı.

Sağlığın planlama ve organizasyonunda ciddi aksaklıklar olduğunu, yasal fiziki ve insan altyapılarında maalesef büyük eksiklikler yaşandığını belirten Besim, ancak tüm bu sorunların minicik bir ülke olan KKTC’de çözümünün eğer istenir, irade konur ve el ele verilirse çözülemeyecek sorunlar olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Besim şöyle devam etti:

“Bu dönemde hedefimiz, herkesin sağlık hakkını koruyacak şekilde bilimin ışığında mutlu sağlık çalışanları ve mutlu hastaların olduğu bir sağlık sistemi yaratmak olacaktır. Bu amaçla da gerekirse gece gündüz çalışacak ve tüm paydaşlarla birlikte işbirliği yaparak irade koyacağız.”

