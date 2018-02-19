Bağlıköy Eko Gün 11 Mart Pazar günü

Eko köy olma yolunda ilerleyen Bağlıköy’de geleneksel “Eko Gün” etkinliği 11 Mart Pazar günü köy meydanında yapılacak.

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte köy kültürü canlandırılacak; geleneksel tatlar sunulacak; doğa yürüyüşü, sanat etkinliği ve gün boyunca eğlence programları düzenlenecek.

Etkinlik saat 10.00’da Köy Meydanı’nda açılış konuşmalarıyla başlayacak. Konuşmaların ardından, keman dinletisi sunulacak, folklor gösterileri yer alacak. Saat 18.00’e kadar devam edecek Eko Gün etkinliğinde, konukların da katılımının sağlanacağı geleneksel köy düğünü canlandırılacak, konserler verilecek, çocuklara yönelik programlar yer alacak.

Rehber eşliğinde yapılacak doğa yürüyüşü saat 11.15’de etkinlik alanından başlayacak. Yürüyüşe katılacaklar, Bağlıköy’ü ve çevresindeki manzarayı izleme olanağını elde edecekler.

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği, etkinlik programının ayrıntılarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını, Kıbrıs ürünleri ve özgün el işlerini sergilemek isteyenlerin stant başvurularını 0533 858 42 44 numaralı telefona yapabileceklerini de kaydetti.

Foto:Arşiv