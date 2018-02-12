Berova: Hükümet programı zayıf

UBP milletvekili Özdemir Berova, program içinde birbiriyle çelişen, genel hedef olarak zayıf bir hükümet programı olduğunu savundu.

Bütünsellik anlamında ciddi sıkıntılar yaşanacağını öngördüğünü söyleyen Berova, değerlendirildiği zaman birçok maddenin içinin boş olduğunu gördüğünü kaydetti.

Ülkenin coğrafi konumuna bakıldığında, dört bir yanında sorunlar yaşandığını, hal böyleyken Dışişleri Bakanlığı’nın bu konulara yönelik ve Kıbrıs konusuna yönelik vereceği beyanatın hükümetin beyanatı olup olmayacağının tereddütlü olacağını kaydeden Berova, bir harita üzerinde Kıbrıs ve etrafında yaşanan sorunları aktardı.

“EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN İÇİ BOŞ… TAM GÜN EĞİTİM YOK”

Hükümet programının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile ilgili bölümün içinin boş olduğunu savunan Berova, özellikle tam gün eğitim konusunda bir maddenin yer almamasının eleştirdi.

Hükümet programına göre nasıl bir nesil yetişeceğine bakıldığında yapılan tanımlamaya itirazları olmadığını ancak Atatürk ilkeleri ve milli dava, varoluş mücadelesi gibi konuların hangi şekilde yer alacağının belli olmadığını söyleyen Berova, UBP’nin bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Berova, programda, Milli Eğitim Yasası’nın güncelleneceğinin belirtildiğini söyleyerek, bunun da altının doldurulması gerektiğini, aksi takdirde hükümetin milli mücadele ruhunu ve davayı unutturan bir gençlik yetiştirmek istediğinin ortaya çıkacağını savundu.

Okul bütçelerinin oluşturulması konusunun programda yer almadığını söyleyen Berova, bu uygulamanın nasıl ele alınacağını sordu.

“KOLEJ SINAVLARI KONUSUNDA NE YAPILACAK?”

Yıllık eğitim süreleri, sınav ve yarışmacı sınavlar ve öğretmen sayısı konusunda yapılacakların da tam olarak belirlenmediğini belirten Berova, örneğin kolej sınavları konusunda ne yapılacağını sordu.

Yükseköğretim burslarının yeniden düzenlenmesinde kriterlerinin ne olacağını soran Berova, şu anda var olan kriterlerin ne şekilde değişeceği hakkında da bilgi istedi.

Berova, DAÜ, YÖDAK ve Atatürk Öğretmen Akademisi ile ilgili maddelerin de içinin boş olduğunu kaydetti.