Atun: Halkın yüzde 36’sının oy verdiği kesim iradenin dışında

UBP milletvekili Sunat Atun, hükümete başarılar dileyerek, ana muhalefet olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydetti.

Hükümetlerin halkların en çok oy verdiği partiler arasında kurulduğunu belirten Atun, kurulan hükümetlerin siyasi istikrar teskin eden ve geniş tabanı olan hükümetler olması gerektiğini belirtti.

Atun, 27 sayısı olan bir hükümetin nasıl istikrarlı bir çalışma yapacağını sorarak, hükümet tabanları geniş olan hükümetlerin halk tarafından daha inandırıcı bulunduğunu söyledi.

Halkın yüzde 36’sının oy verdiği kesimin iradenin dışında kaldığını anlatan Atun, halkın sandıkta CTP’ye yetki vermek istemediğini belirtti.

Atun, dört partinin her birinin kendine göre ideolojisi olduğunu, Kıbrıs sorunu gibi temel bir konuda hükümetin bir fikri bulunmadığını kaydetti.

Kıbrıs sorunu ile ilgili dış temsiliyetlerde, organizasyonlarda nasıl bir politika izleyeceğini soran Atun, bu noktanın bile dörtlü yapıyı bir araya getirmenin zorluğunu gösterdiğini belirtti.

Devlet Planlama Örgütü’nün Orta Vadeli Programı’na ciddi şekilde eğilmek gerektiğini dile getiren Atun, 2019-21 yılı Mali Ekonomik Programı çalışmalarına en kısa sürede başlanmasının gerektiğini kaydetti.

Yeni hükümetin KKTC adına 2016-2018 yılı Mali Ekonomik Programı’na imza atılması gerektiğini dile getiren Atun, bu imza ile hükümet programına ters düşülmüş olacağını, bunun nasıl bir manevra ile aşılacağını sordu.

Hükümetin fuel oil ile enerji sağlanmasına karşı olmadığını gördüklerini söyleyen Atun, bunun hem maddi, hem de çevre açısından sorun yarattığını, kabloyla elektrik getirilmesinin bu riskleri azaltacağını, bu projenin terk edilmesini eleştirdi.

Hükümet programında doğalgaz konusunda hükümetin edilgen bir tavır içinde duracağının belirtildiğini söyleyen Atun, bu konuda Türkiye’nin tek başına bırakıldığını belirtti.

Atun, “Göç Yasası”, “Özelleştirme Yasası” gibi konularında muhalefette iken eylem yapan siyasi partilerin tümünün bugün hükümette olduğunu ancak bu yasaları kaldırmakla ilgili bir hedeflerinin hükümet programında yer almadığını söyledi.