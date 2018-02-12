Tatar: Denk bütçe açıklamaları gerçeği yansıtmıyor

UBP Milletvekilli Ersin Tatar konuşmasında, demokrasilerde de fikir özgürlüklerine dikkat etmek gerektiğini, aşırı tahriklere müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma izinleri konusuna değinen Tatar, fazla beklenmesi halinde iş yerlerinin bundan zarar görebileceğini belirtti.

Tatar, belediyelerle ilgili reformların da süratle ele alınması gerektiğini, sağlıkta da bekleyen sorunlar olduğunu kaydederek, finansmanın nasıl sağlanacağını sordu.

Genel Sağlık Sigortası’nın bir türlü hayata geçirilemediğini söyleyen Tatar, bu projenin tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Ekonomiyi büyümek için projelerin neler olduğunu soran Tatar, hükümet programında detayları bulamadıklarını söyledi.

Tatar, elektrik ihtiyacının sürekli arttığını, yeni santrallerle bu ihtiyacı karşılamanın mümkün olmadığını bunun sağlığı ve çevreye olumsuz etkisi olacağını ifade etti.

“DENK BÜTÇE AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

UBP Milletvekili Ersin Tatar, Ercan Havalimanı ve bütçe konusunda da eleştirilerde bulunarak, bütçenin “denk olduğu” yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.