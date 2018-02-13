Karşı şeride geçti, dehşet saçtı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde bulunan, Turunçlu Kavşağı yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu Hüseyin Menekşeli yaralandı. MF 331 plakalı aracı süren Kadir Demirel direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjden karşı şeride geçti ve o esnada karşı şeritte seyreden Hüseyin Menekşeli’nin sürdüğü PU 568 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araçta da ciddi hasar meydana geldi. Hüseyin Menekşeli aracında sıkıştı. Olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu Menekşeli araçtan kurtarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Menekşeli’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.