Benzine 3 TL, Eurodizele 6 TL zam!

UBP-DP-YDP hükümetinin akaryakıt fiyatlarının belirlenme gününü değişmesinin ardından neredeyse 3 günde 1 akaryakıt fiyatlarına artış yapılıyor.

Akaryakıt fiyatlarına bu gece itibarı ile yeniden x am yapıldı. Yeni zamlı fiyatlar az ön önce Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre benzine 3 TL, Eurodizel’e ise 6 TL civarında artış geldi.

Yeni zamlı fiyatlar şöyle oldu:

95 Oktan Benzin: 26,00 TL

98 Oktan Benzin: 26,28 TL

Euro Diesel: 27,00 TL

Gazyağı: 25,50 TL