TL’nin değer kaybı artıyor: Euro 18.50’yi aştı

TL’nin değer kaybı artıyor. Sterlin 21.70 TL Euro da 17.70 seviyesinden işlem görüyor.
Güne 17,1362 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:22 itibarıyla %0,44 artışla 17,2013 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,7519, en yüksek 17,1972 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,1627 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 11.05.2022 tarihinde 15,2421 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 17,2146 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,2013 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Güne 18,4150 ile başlayan Euro kuru, saat 09:22 itibarıyla %1,05 artışla 18,5867 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,8912, en yüksek 18,5096 seviyelerini gören Euro, günü 18,4348 seviyesinde kapattı. Euro, 13.05.2022 tarihinde 15,9645 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 18,5980 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,5867 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Güne 21,5599 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 09:21 itibarıyla %0,78 artışla 21,7251 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 21,0081, en yüksek 21,6259 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 21,5925 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 12.05.2022 tarihinde 18,7198 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 21,7342 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 21,7251 TL‘ye karşılık gelmektedir.