TL’nin değer kaybı artıyor: Euro 18.50’yi aştı

TL’nin değer kaybı artıyor. Sterlin 21.70 TL Euro da 17.70 seviyesinden işlem görüyor.

Güne 17,1362 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:22 itibarıyla %0,44 artışla 17,2013 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,7519, en yüksek 17,1972 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,1627 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 11.05.2022 tarihinde 15,2421 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 17,2146 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,2013 TL‘ye karşılık gelmektedir.