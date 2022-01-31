Benter: TMK’nın Evkaf’ın Maraş bölgesindeki taşınmaz bir mülke ilişkin davaya taraf olmasına izin veren kararını takdirle kaşılıyoruz

Evkaf Genel Müdürü İbrahim Benter, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf), Maraş bölgesindeki taşınmaz bir mülke ilişkin davaya taraf olmasına izin veren kararını takdirle karşıladığını açıkladı.

Benter ilgili kararı, Kıbrıs Türk Halkı’nın tarihi mülkiyet haklarını korumada önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Evkaf tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, TMK’ya Kıbrıslı Rum bir davacı tarafından getirilen dava ile Evkaf, ilk defa bir davaya ihtilaf yoluyla ilgili taraf olarak katılmış oldu.

TMK’nın 28 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamaya istinaden Benter, “Evkafın bu davadaki ilgisini tanıyan ve davaya taraf olmamıza izin veren Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, vermiş olduğu bu önemli ve makul kararı takdirle karşılıyoruz. Bu kararı, tarihi mülkiyet haklarımızı korumada önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hükümleri gereğince kurulan TMK’nın Temmuz 1974 öncesi Kuzey Kıbrıs’ta arazisi olan Kıbrıslı Rumların mülkiyet taleplerini değerlendirme amacıyla kurulduğunu kaydeden Benter, “2020 yılında Evkaf, idaresini üstlendiği Abdullah Paşa Vakfı adına, 1732/2011 numaralı davaya taraf olmak için TMK’ya başvurmuştu. Ama Kıbrıslı Rum davacı, Evkafın davaya taraf olmasına itiraz etti ve hukuki ihtilaf doğdu. Lehte ve aleyhte argümanları dinledikten sonra TMK, Evkaf’ın bu davaya katılmak için meşru sebepleri olduğuna kanaat getirerek başvuruyu kabul etti” ifadelerini kullandı.

Cuma günkü TMK kararıyla, Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıs Rumların mülkiyet talebine ilişkin bir davaya Evkaf’ın katılması için ilk defa ihtilafa gerek duyulmuş olduğunu belirten Benter, Evkaf’ın uluslararası olarak tanınan bir kurum olan TMK’daki önceki davalara, davacıların rızasıyla katıldığını kaydetti.

Benter açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Evkaf Maraş’taki arazilerin %100’ının yasal sahibi olduğunu ve Kıbrıs Britanya koloni yönetimi altındayken (1878-1960), varlıklarının hukuksuz bir biçimde şahıslara ve kurum ve kuruluşlara devredildiğini savunuyor. Evkafın tabii olduğu yasalara ve Britanya’nın da imzacı olduğu uluslararası anlaşmalara göre, Evkaf’ın varlıkları satılamaz veya devredilemez”.

Evkaf’ın bir hayır kurumu ve Kıbrıs’ın en eski kurumlarından birisi olduğunu kaydeden Benter Evkafla ilgili şu bilgileri verdi:

“Sultan II. Selim’in talimatıyla 1571 yılında, Müslümanların yaptığı bağışları ve etnik köken, din, dil veya cinsiyet gözetmeksizin tüm Kıbrıslı vatandaşların yararına yapılan işleri yönetmek için kuruldu.

Geleneksel olarak Kıbrıs’taki Müslümanlar, arazilerini veya paralarını Evkaf’a veya bir vakfa miras olarak bırakıp Evkaf’tan kendi adlarına idare etmesini istiyorlar. Bu vakıflardan birisi Abdullah Paşa Vakfı’dır. Vakfın Maraş mülklerinin kira gelirleri ile yerel öğretmenlerin maaşları, çocukların okul ve kıyafet masrafları, sağlık hizmetleri, dul ve yetimlere yardım, fakir genç kızlara çeyiz, camilerin bakım ve onarımı gibi birçok hayır işi görülmekteydi”.

450. yılını kutlayan Evkaf’ın, önemli Türk ve Müslüman geleneklerinden olan hayır işi ve iyiliği sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Benter, merkezi Lefkoşa’da bulunan kurumun, 2200’den fazla vakfı idare ettiğini, ve gelirleri Kıbrıs’ta her tür insana yardım etmek için kullandığını anlattı. Benter “Eğitim, sağlık, fakirlere yardım, çevreyi koruma, hayvan refahı, dini yapıların ve tüm inançlardan insanların mezarlıklarının muhafaza edilmesi gibi birçok alanda yardım yapıyor” dedi.